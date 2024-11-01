edición general
RSF publica su Edición 2025 de los Depredadores de la Libertad de Prensa

Thibaut Bruttin | Director general de RSF Entre los depredadores de la Edición 2025, se encuentran aquellos que, desde hace años, persiguen incansablemente a la prensa: el Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza; el príncipe saudí, Mohammed Bin Salman, el presidente ruso, Vladimir Putin o el bielorruso, Alexander Lukashenko. Todos ellos han vuelto a destacar en 2025 por su represión sin límites a los periodistas y los medios de comunicación.

Aluflipas #2 Aluflipas *
Y los campeones del mundo de toda la historia? Los que han matado más periodistas que en ninguna otra guerra? El estado genocida de Israel estará el primero no?

edit: lo que suponía. Lo mencionan de pasada pero no dicen los puestos.
RoterHahn #3 RoterHahn
#2
Curiosamente esta entre los destacados, cuando deberia de ser el lider y con mucha ventaja.

Abajo extracto que sigue despues de la entradilla de la noticia.

Asi y todo positivo a la noticia.

El Ejército de Israel, responsable del asesinato de cerca de 220 periodistas bajo el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, ocupa un lugar destacado en la lista.
Aluflipas #4 Aluflipas *
#3 Sí, lo leí. Por eso digo, que es más de pasada cuando, de calle, es el primero de la lista. Igual que de niños asesinados. Y seguramente de otros grupos asesinados como sanitarios.

cc #2
RoterHahn #5 RoterHahn
#4
Si, lo ponen porque no les queda itra seguramente y quedaría muy obvio que no los pusiesen.
cutty #6 cutty
#3 se ve que no han matado suficientes.
#1 Quillotro
Para mi sorpresa no está Trump. Y para sorpresa de los de VOX, no está Sánchez...
