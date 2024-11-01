RSF publica su Edición 2025 de los Depredadores de la Libertad de Prensa

Thibaut Bruttin | Director general de RSF Entre los depredadores de la Edición 2025, se encuentran aquellos que, desde hace años, persiguen incansablemente a la prensa: el Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza; el príncipe saudí, Mohammed Bin Salman, el presidente ruso, Vladimir Putin o el bielorruso, Alexander Lukashenko. Todos ellos han vuelto a destacar en 2025 por su represión sin límites a los periodistas y los medios de comunicación.