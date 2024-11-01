RSF publica su Edición 2025 de los Depredadores de la Libertad de Prensa

Thibaut Bruttin | Director general de RSF Entre los depredadores de la Edición 2025, se encuentran aquellos que, desde hace años, persiguen incansablemente a la prensa: el Partido Comunista Chino, con Xi Jinping a la cabeza; el príncipe saudí, Mohammed Bin Salman, el presidente ruso, Vladimir Putin o el bielorruso, Alexander Lukashenko. Todos ellos han vuelto a destacar en 2025 por su represión sin límites a los periodistas y los medios de comunicación.
| etiquetas: libertad de prensa , censura , reporteros sin fronteras , rsf
edit: lo que suponía. Lo mencionan de pasada pero no dicen los puestos.
Curiosamente esta entre los destacados, cuando deberia de ser el lider y con mucha ventaja.
Abajo extracto que sigue despues de la entradilla de la noticia.
Asi y todo positivo a la noticia.
El Ejército de Israel, responsable del asesinato de cerca de 220 periodistas bajo el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, ocupa un lugar destacado en la lista.
cc #2
Si, lo ponen porque no les queda itra seguramente y quedaría muy obvio que no los pusiesen.