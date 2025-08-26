edición general
Rotulan por error a Xavier García Albiol como Miss Trans España 2025

Rotulan por error a Xavier García Albiol como Miss Trans España 2025  

Un lapsus en la rotulación del programa 'En Boca de Todos', de Cuatro, le cambia el cargo en un hilarante momento al alcalde de Badalona Albiol,

7 comentarios
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¿Error o troleo?

Puede que un becario de verano haya pensado eso de "para lo que me queda en el convento..."
frg #7 frg *
#2 Tiene toda la pinta de troleo, pero hay que mirar quien iba detrás en el programa, porque puede que me equivoque.

Edit: Parece que puede ser una equivocación, o un becario muy listo.
cosmonauta #3 cosmonauta
¿@XavierGEltroll algo que comentar?
pingON #4 pingON
no era un bug ... era una feature
Torrezzno #1 Torrezzno
Umor de tardeo
#6 Tiranoc *
Aunque no comparto su ideología política tiene todos mis respetos por haber dado el paso, no debe ser fácil siendo un cargo del pp.

Y le doy mi enhorabuena por haberse impuesto al resto de contrincantes.
0 K 8
#5 Bravok1
Trans no se pero que de que ha usado sus servicios tiene pinta la rata peluda de albiol.
