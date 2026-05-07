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Rotas, embaladas con plástico y olvidadas en el Almacén de la Villa: así están las placas del Memorial de la Almudena que Almeida retiró hace casi siete años

Rotas, embaladas con plástico y olvidadas en el Almacén de la Villa: así están las placas del Memorial de la Almudena que Almeida retiró hace casi siete años

ocas semanas después de llegar al Palacio de Cibeles en junio de 2019, el alcalde de la capital, José Luís Martínez Almeida anunciaba la paralización del Memorial de la Almudena que el gobierno de Manuela Carmena había empezado a construir meses antes. Este homenaje que se creó a petición de familiares de las víctimas del franquismo, incluía la instalación de varias placas con los nombres de los casi 3.000 fusilados en la capital, entre 1939 y 1944, y en las que también se podían leer versos de Miguel Hernández y las palabras de Julia Conesa

| etiquetas: madrid , ayuntamiento , memoria historica , franquismo , represion
16 5 1 K 221 Madriléame
5 comentarios
16 5 1 K 221 Madriléame
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Con el respaldo de Ciudadanos, Almeida tumbó el proyecto argumentando que no cumplía con las recomendaciones del Comisionado de Memoria Histórica que pedía “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios". El gobierno municipal llegó a calificar este memorial como sectario.

Paradójicamente esto se convierte en un acto sectario y en un homenaje a los golpistas, porque qué mejor homenaje a esos malnacidos que seguir manteniendo el silencio sobre sus atrocidades y condenar a sus víctimas al olvido.
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sat #3 sat
Son fascistas y NO saben gestionar.
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Chinchorro #4 Chinchorro
En Madrid son especialistas en hacer desaparecer a según qué víctimas.
El monumento del 11 M lo desmantelaron por nosequé excusa, y hasta hoy. Como si no hubiera pasado.
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#5 LunaTiko
Carapolla fascista?? Ninguna novedad. Cuando plante un árbol será noticia.
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