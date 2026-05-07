Rotas, embaladas con plástico y olvidadas en el Almacén de la Villa: así están las placas del Memorial de la Almudena que Almeida retiró hace casi siete años

ocas semanas después de llegar al Palacio de Cibeles en junio de 2019, el alcalde de la capital, José Luís Martínez Almeida anunciaba la paralización del Memorial de la Almudena que el gobierno de Manuela Carmena había empezado a construir meses antes. Este homenaje que se creó a petición de familiares de las víctimas del franquismo, incluía la instalación de varias placas con los nombres de los casi 3.000 fusilados en la capital, entre 1939 y 1944, y en las que también se podían leer versos de Miguel Hernández y las palabras de Julia Conesa