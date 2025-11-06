Rosalía: «Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría estudiando teología»

«Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría en la universidad estudiando teología», afirma tajante Rosalía en una reflexión sobre su nuevo disco, ‘Lux’, un trabajo «maximalista» frente a su anterior álbum, ‘Motomami’ (2022), que describe como «minimalista». La artista española hace estas declaraciones en una entrevista con el DJ neocelandés Zane Lowe en el Frontón Beti Jai (Madrid) que se ha publicado este miércoles en Youtube, después de unas jornadas polémicas en las que se han ido dando píldoras de su nuevo trabajo que han fi