Rosalía: «Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría estudiando teología»

«Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría en la universidad estudiando teología», afirma tajante Rosalía en una reflexión sobre su nuevo disco, ‘Lux’, un trabajo «maximalista» frente a su anterior álbum, ‘Motomami’ (2022), que describe como «minimalista». La artista española hace estas declaraciones en una entrevista con el DJ neocelandés Zane Lowe en el Frontón Beti Jai (Madrid) que se ha publicado este miércoles en Youtube, después de unas jornadas polémicas en las que se han ido dando píldoras de su nuevo trabajo que han fi

Torrezzno #1 Torrezzno
Rosalia de Hipona la llaman
security_incident #4 security_incident
Que tía más petarda
cocolisto #7 cocolisto
En vez de un trabajo maximalista no le vendría mal un trabajo marxista,la creación de personajes relevantes como modo de alienación, la apropiación de la plusvalía por parte del capitalismo y las lismonas ( que no es poco pago) para ella.
#8 Archaic_Abattoir
Para estudiar teología mejor leerse la saga de Mortadelo y Filemon.
También es una historia inventada pero por lo menos te ríes.
manbobi #2 manbobi
Qué moderno. Meapilismo poligonero. A esta le han puesto camiones de dinero los opuseros y demás retras?
Asimismov #3 Asimismov
#2 no, quienes compran música son los americanos*, no los muricans

* No confundir americanos con los norteamericanos o muricans
#5 cybermouse
#2 A saber si le han puesto o se ha metido....Puestos a elucubrar todo es posible. Pasa el peta, engaaa :troll:
JackNorte #6 JackNorte *
#2 En un mundo altamente creyente en gran proporcion el mercado es el que es. Ya sea sincera o no , es conveniente y esta promocionando un disco.
Segun la ia creyentes entre el 80 y 85% un mercado amplio.
No se llega a ser mundial sin una estrategia sin una base y sin unas formas y un equipo.
Pero quizas no entendamos aun que el mero hecho de hablar aunque sea con disgusto es publicidad viral.
vviccio #10 vviccio
Otra que escribirá sus memorias y se las publicará Planeta. Debe haber cola en la editorial de gente deseando soltar su rollo en un libraco.
#9 laruladelnorte
‘Lux’, dice, tiene parte de ella, pero «creo que la mejor ficción es la que tiene esa línea difusa. Hay una línea difusa, como un punto de cambio entre lo personal y lo universal, entre lo detallado y lo abstracto, quizá entre lo implícito y lo que no. Son ambas», dice intercalando el inglés y el español.

Gensanta del amor hermoso,que dificultoso es todo. ¬¬
#12 j-light
Me parece genial que una mujer moderna elija el camino de decir alto y claro que la teología es algo relevante en su vida.

Yo no pretendo que a todos les parezca bien, pero estoy seguro que muchos de los que aquí protestan cuando dice eso, también protestan cuando alguien dice "teta, teta, culo, culo" en un tema de reguetón. Pues bien, o es una cosa o es la otra porque no hay nada en el medio. No hay medio posible, porque o bien se degenera o bien se tiende a los conceptos más altos que occidente haya inventado y eso es la teología (en occidente por lo menos).
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
Mejor monja que llenar de ruido la atmósfera.
