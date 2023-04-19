Ropera contra ¿pistola? El consejo menos útil de Michael Hundt [ENG]

En 1611, Michael Hundt, un maestro y duelista de la ciudad de Zeitz, en la moderna Sajonia-Anhalt, publicó su Neues Künstliches Fechtbuch. Está compuesto por 100 "stücke" o fragmentos, que también se podrían calificar de artes o mañas, centradas en el uso de la espada ropera. El libro está escrito en alemán y latín, útil esto último para su difusión por áreas no germánicas. Su fragmento número 100 recomienda el uso de la pistola, que combinar espada y daga es muy complicado.