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Ropera contra ¿pistola? El consejo menos útil de Michael Hundt [ENG]

Ropera contra ¿pistola? El consejo menos útil de Michael Hundt [ENG]

En 1611, Michael Hundt, un maestro y duelista de la ciudad de Zeitz, en la moderna Sajonia-Anhalt, publicó su Neues Künstliches Fechtbuch. Está compuesto por 100 "stücke" o fragmentos, que también se podrían calificar de artes o mañas, centradas en el uso de la espada ropera. El libro está escrito en alemán y latín, útil esto último para su difusión por áreas no germánicas. Su fragmento número 100 recomienda el uso de la pistola, que combinar espada y daga es muy complicado.

| etiquetas: michael hundt , esgrima , espada ropera , pistola , alemania
7 0 0 K 114 Historia
4 comentarios
7 0 0 K 114 Historia
themarquesito #3 themarquesito
#1 Efectivamente, Indy era un claro seguidor de Hundt. Guybrush Threepwood también, que una de las cosas que recomienda Hundt es decirle al rival "estoy dispuesto a batirme contigo, pero no con el matón que te sigue", y entonces apuñalarlo.  media
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skaworld #4 skaworld
#3 El Sword Master original
1 K 32
Moderdonia #2 Moderdonia *
-El duelo será de espada con espada.
-Pechito con pechito, ombligo con ombligoooggghhh...
-¡¡¡Que no he contado hasta tres!!!
-¡¡¡Tenía que matarlo!!!
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menéame