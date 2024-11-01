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Rodrigo Cuevas y Broncano hablaron en 'La Revuelta' de la diferencia entre patriotismo y patrioterismo: "¿Para qué te sirve una bandera?"  

El presentador de 'La Revuelta' y el artista reflexionaron sobre lo que significa realmente “respetar a tus ancestros” y lo que “nos une”

| etiquetas: televisión , música , broncano , la 1 , revuelta , rodrigo cuevas
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3 comentarios
7 2 4 K 78 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
a mí para metérmela hasta el fondo por el culo y darme placer anal
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Será por eso por lo que una banda cambia de color. :troll:
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Rubentoso #3 Rubentoso
#1 Venden este termo con bandera  media
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menéame