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Rocío Díaz y Antonio Sanz (PP) vulneraron la Ley Electoral en tres actos en Granada

Rocío Díaz y Antonio Sanz (PP) vulneraron la Ley Electoral en tres actos en Granada

La Junta Electoral de Andalucía y la Junta Electoral Central sancionan el uso partidista de tres actos durante la larga precampaña para las autonómicas del próximo 17 de mayo.

| etiquetas: elecciones , andalucía
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6 comentarios
14 3 0 K 162 politica
#1 jaramero
El pp se pasa la ley electoral por el forro.

Mientras la ley electoral sea tan laxa y no se inhabilite a los infractores, no va a pasar nada.
1 K 20
#2 serperga *
Sin necesidad de buscar demasiado:

www.rtve.es/noticias/20211123/sanchez-multa-pp/2233023.shtml

PArece ser una práctica habitual, ya que suelen ser incumplimientos leves con unas multas de risa. Con lo que saltársela no parece que les importe demasiado. Igual habría que endurecer las multas y las consecuencias, para que dejen de pasarse la ley por cierto sitio.

Esto va por el comentario de #1
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#5 uvi *
#1 Pero ese depende del código postal. a Quim Torra lo inhabilitaron por unas pancartas de "Libertad de Expresión" que claramente estaban relacionadas con el independentismo, porque con el nacionalismo español no se podían relacionar.
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josde #6 josde
#1 No pasa nada, nadie los va a sancionar y los van a votar igual.
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makinavaja #3 makinavaja *
Mucha "censura", y "es reprobable"... pero los actos quedan hechos, con su resultado en el electorado, sin sanción económica, o con una multa mínima, y sin inhabilitación para los que los hicieron...
0 K 12
#4 pirat
Lo tienen todo de su lado,
jueces, curas, policías, empresaurios, banca, medios de intoxicación y una sociedad infantilizada.
Es más que difícil resistir tanta presión.
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menéame