Un robot con IA recompone los frescos rotos de Pompeya como un gigantesco rompecabezas

En el corazón de la antigua ciudad de Pompeya, donde la erupción del Vesubio en el año 79 d. C. dejó todo sepultado bajo ceniza y piedra pómez, un nuevo protagonista se ha incorporado al equipo de conservación: un robot guiado por inteligencia artificial capaz de ayudar a recomponer frescos que llevaban décadas hechos añicos en los almacenes. Lejos de la imagen de la arqueología clásica basada solo en paleta y brocha, este proyecto combina robótica avanzada, algoritmos de IA y técnicas de visión artificial para reordenar fragmentos.

