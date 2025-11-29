edición general
¿Robó EE.UU. 13.000 millones de dólares en bitcoin? China afirma que el mayor robo de criptomonedas de la historia fue una operación encubierta [EN]

China acusó a EE.UU. de orquestar un hackeo de criptomonedas por $13 mil millones desde LuBian, con sede en China, uno de los hackeos más grandes de la historia, en uno de los pools de minería más grandes de la Tierra, controlando casi el 6% del hashrate de la red Bitcoin. La Agencia de Ciberseguridad China escribió: «Es posible que el gobierno estadounidense haya utilizado técnicas de piratería informática para robar los 127.000 bitcoins. Se trata de una clásica operación orquestada por una organización de piratería informática estatal».

| etiquetas: criptomonedas , bitcoin , estados unidos , china , hackeo , acusaciones
alfre2 #1 alfre2
Si son americanos entonces el dinero “se recupera”. Solo “se roba” si son rusos. Corrijan el titular!
#2 BoardMaster *
¿El anglosionismo ladrón? Nunca me lo habría llegado a imaginar... :roll:
