Robo de datos

#1: «Esta gracioso y eso, pero la huella dactilar en sí, creo que no se guarda como tal en el teléfono (o sistema, digo teléfono por poner un ejemplo), se guarda un hash de ella que corresponda por la función que especifique el sistema de criptografía/autenticación concreto. No te pueden robar la huella digitalmente hablando, te pueden robar el hash que el sistema de huella use correspondiente a tu huella. Y es problemático sí, pero ese hash si puede cambiar.»
#4: «#0 Pues lamento decirte que vas dejando tu huella dactilar por todos lados donde tocas. Es más fácil copiarla de ahí que de una base de datos porque ni siquiera se guarda la huella en sí sino un número calculado en función de ella.»