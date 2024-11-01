Robe – Contra Todos (Directo en el Teatro Romano de Mérida)  

Robe: ‘Contra todos’, en directo. Teatro Romano de Mérida. DVD de la gira ‘Bienvenidos al Temporal’ (2018).
Contra todos
Otra vez me levanto contra todos
Si la vida, me vuelvo a preguntar
Si en la vida me vuelvo a equivocar
¿Ahora qué? Ahora que estoy, que estoy tan solo
Dime, para buscarte, ¿dónde estás?
Que yo sé que hay otra manera
Del destino no me dejo llevar
He buscado la vida entera
He encontrado la forma de escapar
Me salí del camino a caminar
etiquetas: robe iniesta , directo , teatro romano , mérida
Me parece un directo buenísimo.
En las dos giras que tocó en Mérida he estado.
