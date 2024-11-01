Robe – Contra Todos (Directo en el Teatro Romano de Mérida)  

Robe: ‘Contra todos’, en directo. Teatro Romano de Mérida. DVD de la gira ‘Bienvenidos al Temporal’ (2018).



Contra todos

Otra vez me levanto contra todos

Si la vida, me vuelvo a preguntar

Si en la vida me vuelvo a equivocar

¿Ahora qué? Ahora que estoy, que estoy tan solo



Dime, para buscarte, ¿dónde estás?

Que yo sé que hay otra manera

Del destino no me dejo llevar

He buscado la vida entera

He encontrado la forma de escapar

Me salí del camino a caminar