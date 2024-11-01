edición general
Robe – Contra Todos (Directo en el Teatro Romano de Mérida)  

Robe: ‘Contra todos’, en directo. Teatro Romano de Mérida. DVD de la gira ‘Bienvenidos al Temporal’ (2018).

Contra todos
Otra vez me levanto contra todos
Si la vida, me vuelvo a preguntar
Si en la vida me vuelvo a equivocar
¿Ahora qué? Ahora que estoy, que estoy tan solo

Dime, para buscarte, ¿dónde estás?
Que yo sé que hay otra manera
Del destino no me dejo llevar
He buscado la vida entera
He encontrado la forma de escapar
Me salí del camino a caminar

    @Ed_Hunter Está en un sub de música, ¿qué problema tienes con esta canción?

Me parece un directo buenísimo.

    Me parece un directo buenísimo.
    En ese concierto estuve yo, y puedo decir que ha sido de los mejores que he estado. El sitio, la iluminación, ambientación, el sitio en el que estaba (casi primera fila abajo del todo), y todas las canciones que tocó .... para guardar en la retina siempre. Me lo pasé llorando gran parte :'(
En las dos giras que tocó en Mérida he estado.
    En las dos giras que tocó en Mérida he estado.
