Robar 99 monedas de céntimo es mucho más difícil que robar una moneda de un euro. Y por eso todo vale "9,99"

En los negocios de finales del siglo XIX el problema no era tanto convencer al cliente, sino impedir que el dinero desapareciera antes de llegar al dueño. El efectivo pasaba por manos de camareros y dependientes sin dejar rastro, y la tentación de “quedarse algo” era estructural. La solución no fue más vigilancia humana, sino una máquina que obligara a registrar cada venta y que, al abrirse para dar cambio, dejara una señal audible y un rastro verificable.

2 comentarios
pepel #1 pepel
Ésto es cultura u ocio.
#2 Feliberto *
Joder con xataka, una cosa es escribir un articulo con chatgpt, pero otra cosa es escribirlo con chatgpt y publicarlo sin ni siquiera leerselo. Es ilegible.
