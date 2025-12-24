edición general
Roban una réplica de un cuadro de El Greco pensando que era el original

Unos desconocidos han robado la pasada noche una copia del cuadro de El Greco La magdalena penitente, que se puede ver en la parroquia de San Eutropio de Paradas (Sevilla), un robo en el que los investigadores sospechan que los ladrones buscaban el cuadro original, que está en la misma iglesia pero protegido por un sistema de seguridad. Los investigadores sospechan que ha podido ser un robo por encargo

Según ha adelantado El Pespunte y han informado a EFE fuentes de la investigación, los autores del robo han accedido a la iglesia por la puerta lateral de su sacristía y se cree que ha sido sobre las cuatro de la madrugada, cuando se ha registrado el salto de la alarma.
¿Para qué les dicen que es una réplica?
#2 Para que no la muevan y no los pillen, será. :shit:
#2 Para asegurar el original. Tienes que aclararlo para que nadie piense que te han robado el original y que eres tú el que se ha quedado con la réplica.
Y eso que sospechan que ha sido por encargo, probablemente la Policía ya sabe algo de antemano.
Ejemplo de buena práctica de conservación preventiva y sus consecuencias. Vivan los facsímiles perfectos!
