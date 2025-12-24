Roban una réplica de un cuadro de El Greco pensando que era el original

Unos desconocidos han robado la pasada noche una copia del cuadro de El Greco La magdalena penitente, que se puede ver en la parroquia de San Eutropio de Paradas (Sevilla), un robo en el que los investigadores sospechan que los ladrones buscaban el cuadro original, que está en la misma iglesia pero protegido por un sistema de seguridad. Los investigadores sospechan que ha podido ser un robo por encargo