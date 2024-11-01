Roams, la tercera mejor tecnológica para trabajar en España

La consultora Great Place To Work ha situado a Roams como la tercera mejor empresa tecnológica para trabajar en España en 2025 en el tramo de 51 a 100 empleados, un reconocimiento anunciado durante la presentación del ranking Best Workplaces Tech
Como cuando ves "ambiente joven y multicultural". Mil juniors, nadie al volante y han intentado tapar el tema con indios.
youtu.be/CRYrIhJWjko?si=LmWw19uvedcJPseF
En España
De 51 a 100 empleados
En el 2025
Si con tantas restricciones solo queda la tercera…
Pregunta a alguien que trabaje o haya trabajado ahí, a ver qué te cuentan.
Para participar y que GPTW realice el diagnóstico de clima laboral (encuesta a empleados, análisis de resultados y, para el Ranking, la auditoría de prácticas), la empresa debe pagar una tarifa.
Este coste cubre la tecnología, el análisis de datos, el uso de la metodología GPTW y la posibilidad de obtener el reconocimiento.
Respecto a lo de pagar por una auditoría n me parece tan extraño, y no tiene que ser necesariamente un "soborno".