Roams, la tercera mejor tecnológica para trabajar en España

La consultora Great Place To Work ha situado a Roams como la tercera mejor empresa tecnológica para trabajar en España en 2025 en el tramo de 51 a 100 empleados, un reconocimiento anunciado durante la presentación del ranking Best Workplaces Tech

Great place to work, no será otro de esos premios comprados? Alguien conoce su modelo de negocio?
#1 Comparador de precios
#1 Coño! que eres chatgpt, si no lo sabes tu!!!! es coña. Lo envío por el arraigo a la tierra. Un saludo.
#1 Red flag de manual.

Como cuando ves "ambiente joven y multicultural". Mil juniors, nadie al volante y han intentado tapar el tema con indios.
#1 Estuve hace años en una empresa que salía en el Great place to work... ninguno de los curritos entendíamos como podía estar ahí.
Empresa tecnológica
En España
De 51 a 100 empleados
En el 2025

Si con tantas restricciones solo queda la tercera… :roll:
#2 Somos una provincia con 175.000 hab. aprox. y 90.000 en la capital, humildemente creo que es un logro...... :hug:
@gustavocarra
#3 90.000? :shit: no los ha tenido en la vida. Tiene 76.738 habitantes.

Pregunta a alguien que trabaje o haya trabajado ahí, a ver qué te cuentan.

Para participar y que GPTW realice el diagnóstico de clima laboral (encuesta a empleados, análisis de resultados y, para el Ranking, la auditoría de prácticas), la empresa debe pagar una tarifa.

Este coste cubre la tecnología, el análisis de datos, el uso de la metodología GPTW y la posibilidad de obtener el reconocimiento. :-O
#6 Quizá me he liao, vivo en la capital , miro los datos y corroboro, gracias por la corrección.
Respecto a lo de pagar por una auditoría n me parece tan extraño, y no tiene que ser necesariamente un "soborno".
