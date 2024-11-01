edición general
Qué es un río atmosférico, cómo se forma y por qué afecta tanto a España

Conocidos como "autopistas de humedad", cuando tocan tierra impactan meteorológicamente y no siempre con lluvias. Con el cambio climático podrían ser más fuertes. Siete de los diez eventos anuales de máximas precipitaciones en la Península Ibérica se deben a la influencia de los ríos atmosféricos, según diferentes investigaciones, y mucha gente ni siquiera sabe lo que son. Se trata de corrientes de humedad concentrada en la atmósfera procedentes del océano que se desplazan con vientos fuertes y rápidos.

