Por qué los ricos y poderosos no podían decirle 'no' a Jeffrey Epstein

Fue uno de los grandes eventos políticos en Washington en 2019. Todos los ojos estaban puestos en el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien rendía testimonio frente a una comisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. sobre su antiguo cliente.Una miembro demócrata de la comisión, Stacey Plaskett, se preparaba para interrogar a Cohen cuando la cámara la captó enviando un mensaje de texto a alguien en su teléfono. Esta semana, el público se enteró de la identidad de la otra persona en esa comunicación: el fallecido abusador sexual.

tul
cuando saca la bbc el megareportaje sobre los miembros de casa real britanica que andaban follando niños en las fiestas del epstein?
hasta entonces se pueden meter sus articulos-propaganda en el fondo de su recto.
