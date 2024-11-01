Una rica pira funeraria del Alto Imperio en Lamonzie-Saint-Martin (Fr)  

Un bustum , una pira funeraria del Alto Imperio. El bustum se usa solo una vez. Tras ser exhibido y adornado con ofrendas, el difunto es incinerado allí; sus huesos y provisiones se dejan en su lugar y se entierran. Entre los 22 objetos de oro (láminas, hilos y gotas) destacan tres en particular: una pulsera formada por una banda retorcida que termina en un cierre de aro; una probable bulla (un colgante con forma de burbuja que se regalaba a los jóvenes de las familias romanas ricas) y un anillo en huecograbado.