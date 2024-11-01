·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9284
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
6990
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
6346
clics
Pero no les llaméis fascistas...
4786
clics
El TSJ de Madrid confirma que Sergio Gregori no sufrió acoso laboral en Canal Red
3523
clics
Raspberry Pi 500+ llega con teclado mecánico, SSD M.2 de 256 GB y 16 GB de RAM como su mayor salto de potencia
más votadas
413
Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza
466
Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”
293
AESA da la razón a Vueling en el caso de los pasajeros judíos
328
Moreno Bonilla, "retratado" al quedarse sentado junto a Vox en el minuto de silencio propuesto por el PSOE-A para condenar el genocidio en Gaza
380
Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por la "fortaleza de su economía"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
17
clics
¿Reto a la Europa geopolítica o amenaza a la Unión Europea?
Europa se arriesga al descrédito internacional por no estar a la altura de los valores que proclama, y ser vista como cómplice de un genocidio en sus puertas
|
etiquetas
:
europa
,
palestina
,
internacional
5
1
0
K
80
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
80
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
azathothruna
Cuando ha defendido esos cacareados valores, aun a costa de su estado de bienestar?
3
K
55
#2
cocolisto
Los dirigentes europeos sólo se caracterizan y tienen en común la poca vergüenza y la hipocresía que gastan. Si entre los ciudadanos europeos no tienen ninguna credibilidad, imaginaos en el resto del mundo y sus políticas colonialistas e intervencionistas sólo como medio de explotar a otros.
1
K
34
#3
ElenaCoures1
¿Ser vista por quién? ¿Por China o Rusia?
¿Qué países quedan que sean democráticos y respetables que no hayan actuado igual?
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Qué países quedan que sean democráticos y respetables que no hayan actuado igual?