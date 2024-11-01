edición general
¿Reto a la Europa geopolítica o amenaza a la Unión Europea?

Europa se arriesga al descrédito internacional por no estar a la altura de los valores que proclama, y ser vista como cómplice de un genocidio en sus puertas

azathothruna
Cuando ha defendido esos cacareados valores, aun a costa de su estado de bienestar?
cocolisto
Los dirigentes europeos sólo se caracterizan y tienen en común la poca vergüenza y la hipocresía que gastan. Si entre los ciudadanos europeos no tienen ninguna credibilidad, imaginaos en el resto del mundo y sus políticas colonialistas e intervencionistas sólo como medio de explotar a otros.
ElenaCoures1
¿Ser vista por quién? ¿Por China o Rusia?
¿Qué países quedan que sean democráticos y respetables que no hayan actuado igual?
