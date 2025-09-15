edición general
El reto emocional de los voluntarios del Teléfono de la Esperanza: «Las llamadas con ideas suicidas producen desasosiego»

Toda persona puede experimentar alguna adversidad a lo largo de su vida. La manera de afrontar las situaciones difíciles que surjan dependerá de la personalidad de cada uno y de las herramientas que tenga. En cualquier caso, cuando los problemas suponen una amenaza para la salud mental se debe recurrir a los profesionales. Muchas personas encuentran en el Teléfono de la Esperanza ese apoyo que necesitan para seguir adelante. Esta entidad social funciona en Asturias gracias al esfuerzo de personas como Camino Álvarez, quien ofrece su ayuda.

| etiquetas: voluntarios , esperanza , suicidios
2 comentarios
reivaj01 #1 reivaj01
"Para ella, cuidar de quienes más lo necesitan sin recibir nada a cambio es lo que realmente le llena el alma"
Como Netanyahu.
antesdarle #2 antesdarle
La verdad que los voluntarios del teléfono de la esperanza tienen un lugar reservado en el cielo si existiera. Gracias por hacer del mundo un lugar más habitable
