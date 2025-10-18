El retiro de los coches de lujo robados en Marbella que terminaban en Dubái

Un grupo que sustrajo vehículos valorados en 18 millones en la Costa del Sol e Italia los escondía en una nave apartada de la provincia malagueña. Robaban coches de altísima gama cuyos extras, como la pintura metalizada o la apertura y cierre automático de puertas, podían costar unos 12.000 euros, casi el precio de un utilitario. El precio “más básico” de los vehículos que buscaban se sitúa en unos 170.000 euros. Y para mantenerlos ocultos y que a sus dueños no les diera tiempo a localizarlos, recurrían a las leyes de la física.