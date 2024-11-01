Resuelven gracias al ADN un cuádruple crimen cometido hace 34 años, pero demasiado tarde: el autor ya ha muerto

Un terrible cuádruple crimen cometido en diciembre de 1991 ha sido por fin resuelto gracias a los avances en ADN, aunque quizá demasiado tarde para las familias de las víctimas: el autor ya ha muerto. El caso ocurrió en Austin, Texas, un suceso que conmocionó a todo el país: cuatro chicas de entre 13 y 17 años fueron atadas, amordazadas y les dispararon en la cabeza en la tienda 'I can't believe it's Yogurt!' donde dos de ellas trabajaban. El edificio fue incendiado después por el asesino.