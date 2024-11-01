edición general
Residentes de Chicago siguiendo vehículos del ICE tocando la bocina  

Residentes de Chicago están siguiendo los vehículos de ICE, tocando bocinas y gritando advertencias para alertar a los inmigrantes antes de que comiencen las redadas.

camperuso #1 camperuso
El caso es que alguien creó una app social para hacer tracking de por dónde andan, y la han cerrado. Así que ahora hacen este tipo de cosas.

Life finds a way :-D
