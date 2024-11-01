·
Residentes de Chicago siguiendo vehículos del ICE tocando la bocina
Residentes de Chicago están siguiendo los vehículos de ICE, tocando bocinas y gritando advertencias para alertar a los inmigrantes antes de que comiencen las redadas.
CamisaParda
#1
camperuso
El caso es que alguien creó una app social para hacer tracking de por dónde andan, y la han cerrado. Así que ahora hacen este tipo de cosas.
Life finds a way
