Reseña. Saint Seiya: The Lost Canvas

Saint Seiya: The Lost Canvas es una serie de OVAs formada por veintiséis episodios que nos narra la penúltima Guerra Santa entre Atenea y Hades. No obstante, el conflicto entre ambos bandos tiene la particularidad de que los principales contendientes han sido amigos en el pasado, dando lugar a una difícil situación donde los sentimientos de Tenma (Pegasus), Alone (Hades) y Sasha (Atenea) interfieren. De esta manera, la serie añade una incertidumbre extra sobre el desarrollo de los eventos en esta nueva batalla.