Los requisitos para ser presidente del Real Madrid

El cuarto y quinto de los nueve requisitos: >>>Todo candidato que desee concurrir a las urnas debe presentar un preaval bancario que cubra, como mínimo, el 15% del presupuesto general de gastos del Real Madrid. Para la temporada 2025-2026, el Real Madrid aprobó un presupuesto récord de 1.248 millones de euros. >>> Este respaldo debe concederse "con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal" de los candidatos. Esto significa que no se pueden utilizar fondos de terceros..