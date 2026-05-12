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Los requisitos para ser presidente del Real Madrid

El cuarto y quinto de los nueve requisitos: >>>Todo candidato que desee concurrir a las urnas debe presentar un preaval bancario que cubra, como mínimo, el 15% del presupuesto general de gastos del Real Madrid. Para la temporada 2025-2026, el Real Madrid aprobó un presupuesto récord de 1.248 millones de euros. >>> Este respaldo debe concederse "con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal" de los candidatos. Esto significa que no se pueden utilizar fondos de terceros..

| etiquetas: real madrid , requisitos elecciones
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8 comentarios
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themarquesito #4 themarquesito
Español, 20 años continuos como socio del Real Madrid, y patrimonio personal de unos 200 millones de euros. Igual no hay más de cinco personas que cumplan los requisitos, y puede que me esté pasando de largo en la estimación.
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jonolulu #6 jonolulu
#4 En el palco del Bernabeu estarán la mayoría de las grandes fortunas
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themarquesito #7 themarquesito
#6 Pero bastantes asistirán por invitaciones puntuales. Combinar el patrimonio de 200 millones con el llevar 20 años como socio del Real Madrid reduce mucho el número de posibles candidatos.
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#3 concentrado
Llamarse Florentino
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#1 Leon_Bocanegra
Pues poniendo como aval la hucha que tengo para los céntimos, me llega.
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Connect #2 Connect
Total, que puedes ser muy valido pero si no tienes 200 millones de euros, habrá que dejar paso al que si los tenga aunque no sea tan valido para el puesto.

Está bien eso... Florentino approved
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#5 eugeniodl
Me importa tres cojones quien sea el próximo Presidente del Real Madrid. No vivo de eso, ni tampoco lo disfruto.
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#8 endy *
Fácil: Ser millonario y tener mucho dinero en el sector inmobiliario y/o infraestructuras y contratos públicos.
Que le guste el fútbol y además sea del Madrid es lo de menos
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menéame