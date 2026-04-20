La ‘República Tecnológica’ de Palantir: militarización total del software y rearme de Alemania y Japón

El manifiesto de la multinacional de vigilancia pide la fusión entre las ‘Big Tech’ y el Pentágono para una oleada de militarización global con inteligencia artificial. La empresa proveedora de software de análisis de datos para servicios de inteligencia y defensa, Palantir, ha hecho público un manifiesto donde resume sus tesis políticas, pidiendo abiertamente un cambio de rumbo en Silicon Valley para ponerla al servicio directo de la maquinaria militar de Estados Unidos