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La ‘República Tecnológica’ de Palantir: militarización total del software y rearme de Alemania y Japón

La ‘República Tecnológica’ de Palantir: militarización total del software y rearme de Alemania y Japón

El manifiesto de la multinacional de vigilancia pide la fusión entre las ‘Big Tech’ y el Pentágono para una oleada de militarización global con inteligencia artificial. La empresa proveedora de software de análisis de datos para servicios de inteligencia y defensa, Palantir, ha hecho público un manifiesto donde resume sus tesis políticas, pidiendo abiertamente un cambio de rumbo en Silicon Valley para ponerla al servicio directo de la maquinaria militar de Estados Unidos

| etiquetas: palantir , militarización , ia , software , privacidad
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3 comentarios
6 2 1 K 53 actualidad
Laro__ #2 Laro__ *
¿Palantir fue la determinó que era correcto bombardear a 180 niñas en Irán, tres veces seguidas, para asesinar también a los miembros de los equipos de rescate? Pues estamos en buenas manos...
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#1 Horkid *
Se suman los indicios de que EEUU quiere una guerra global, en la que la mayoría seríamos las victimas. Estemos alerta y no nos creamos nada de los medios. Y lo que menos el mantra que los mercenariso de lso medios repiten a favor de crear un ejercito europeo, si existiera nos meterían en la guerra como carne de cañon, sin permiso, como Sanchez ha hecho con las cantidades despilfarradas en el rearme: www.meneame.net/m/actualidad/sanchez-dice-no-guerra-pero-otros-745-mil
Si llega a gobernar el PPSOE nos meterían en la guerra, obligados o engañados, como el PSOE nos metio en la OTAN
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menéame