La reproducción humana en el espacio ya no es ciencia ficción: la NASA advierte sobre riesgos y ética

Si bien el embarazo sigue siendo una contraindicación para los vuelos espaciales y la menstruación suele evitarse mediante métodos hormonales, algunas tecnologías en técnicas automatizadas de laboratorio para la fertilización y la criopreservación pueden alinearse con las demandas operativas de la investigación y la práctica reproductiva en el espacio. El trabajo está realizado por nueve autores y publicado en la revista revisada por pares 'Reproductive Biomedicine Online'.