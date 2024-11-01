Un repartidor de Amazon se harta y enseña su furgoneta: "Esto es lo que os espera, guapos y guapas"

Un trabajador de Amazon ha dicho basta. Cansado de las condiciones con las que tiene que enfrentarse cada día, ha decidido mostrar públicamente cómo es realmente su jornada de reparto. En un vídeo que rápidamente se ha viralizado en redes sociales, el empleado abre las puertas traseras de su furgoneta… y deja ver un auténtico mar de paquetes: cajas de todos los tamaños apiladas sin orden ni control, amontonadas hasta el techo.
De verdad..está claro que por eso es repartidor y no ingeniero nuclear.
vengo observando como personas de rasgos latinos , esperan a que un transportista les entregue esas bolsas , luego estos reparten a pie por el barrio;
Vendrán a ser como los casi extintos buzoneadores ?
Salu3
Me gustaría ver a IA tratando de entender un código con parcheo sobre parcheo donde hay partes que hacen lo contrario por cambios de política, pero que requieren de la ejecución de la original.
Un testimonio más que deja claro que detrás del clic de un pedido rápido, hay un esfuerzo enorme que rara vez se ve."
Una crítica muy light. Roza lo inasumible no, es inasumible y se cubre a base de jornadas por encima de la ley. Miles de horas extras no cobradas ni contabilizadas que se las come el trabajador o autonomo. ¿Como hacen lo del control de fichar para estos trabajadores?
Seguro que hay algún método informático para optimizar las rutas por calles, ordenadamente y ahorrar un montón de tiempo en el reparto, pero si Amazon paga un fijo por el reparto diario igual le da que el repartidor tarde ocho horas que catorce.
Si lo hace el, el es el responsable de que es este todo revuelto.
Si lo hace otro trabajador el es el culpable de que no le pongan las pilas al otro trabajador para que ponga bien los paquetes e igual, y solo igual, le sale mas a cuento perder 15 minutos y organizar los paquetes ordenadamente segun el reparto porque probablemente recupere ese tiempo ahorrandose buscar los paquetes correctos.