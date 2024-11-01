edición general
Un repartidor de Amazon se harta y enseña su furgoneta: "Esto es lo que os espera, guapos y guapas"

Un repartidor de Amazon se harta y enseña su furgoneta: "Esto es lo que os espera, guapos y guapas"

Un trabajador de Amazon ha dicho basta. Cansado de las condiciones con las que tiene que enfrentarse cada día, ha decidido mostrar públicamente cómo es realmente su jornada de reparto. En un vídeo que rápidamente se ha viralizado en redes sociales, el empleado abre las puertas traseras de su furgoneta… y deja ver un auténtico mar de paquetes: cajas de todos los tamaños apiladas sin orden ni control, amontonadas hasta el techo.

lonnegan
No sé, lo que veo ahí dentro es justo lo que esperaba ver, un montón de cajas.
cenutrios_unidos
#1 Un repartidor se harta de repartir cajas y enseña una furgoneta llena de cajas ¿Y la noticia es?

De verdad..está claro que por eso es repartidor y no ingeniero nuclear.
#6 Pivorexico
#1 Falta al menos una persona trabajando probablemente en negro ,tanta paquetería es dificil que solo la reparta una persona ;

vengo observando como personas de rasgos latinos , esperan a que un transportista les entregue esas bolsas , luego estos reparten a pie por el barrio;

Vendrán a ser como los casi extintos buzoneadores ?
ChatGPT
#6 incluso a las afueras de los alamacenes de Amazon se ven furgonetas culo con culo y gente trasvasando paquetes de una a otra
#11 topecb
#6 Eso es "Amazon Hub Delivery", además de instalarte un locker o ser punto de entrega, también ofrecen a los comercios el repartir los paquetes a los vecinos (digamos que la última milla la recorre el del locutorio de tu barrio)
Antipalancas21
#1 Mal colocadas y sin ningún orden, te parece poco que en una jornada tenga que repartir todo eso.
Virusaco
Si yo enseñara el código de la aplicación de mi cliente, se os quitarían las ganas de trabajar de informático. Si alguien espera buenas prácticas, orden y estructura... no se puede pedir calidad y eficiencia con semejante código.

Salu3
Robus
#3 me parece que si enseñas el código legacy de cualquier empresa a un estudiante ee informática, deja la carrera y hasta tira el móvil bien lejos… por si acaso.

Me gustaría ver a IA tratando de entender un código con parcheo sobre parcheo donde hay partes que hacen lo contrario por cambios de política, pero que requieren de la ejecución de la original.
capitan__nemo
"Lo cierto es que la grabación pone rostro a una realidad que muchos repartidores denuncian en silencio: jornadas interminables, presión por cumplir tiempos imposibles y una carga de trabajo que roza lo inasumible.
Un testimonio más que deja claro que detrás del clic de un pedido rápido, hay un esfuerzo enorme que rara vez se ve."

Una crítica muy light. Roza lo inasumible no, es inasumible y se cubre a base de jornadas por encima de la ley. Miles de horas extras no cobradas ni contabilizadas que se las come el trabajador o autonomo. ¿Como hacen lo del control de fichar para estos trabajadores?
karakol
Según lo que cuenta parece que no se carga él las cajas, lo hacen en Amazon, supongo que por códigos postales, pero a lo bruto.

Seguro que hay algún método informático para optimizar las rutas por calles, ordenadamente y ahorrar un montón de tiempo en el reparto, pero si Amazon paga un fijo por el reparto diario igual le da que el repartidor tarde ocho horas que catorce.
Antipalancas21
Yo lo que he visto últimamente es manos furgos de Amazon, ahora muchos paquetes los reparte correos y también si son mas grandes Seur.
Atusateelpelo
No se si el furgon lo carga otro empleado o lo hace el.

Si lo hace el, el es el responsable de que es este todo revuelto.

Si lo hace otro trabajador el es el culpable de que no le pongan las pilas al otro trabajador para que ponga bien los paquetes e igual, y solo igual, le sale mas a cuento perder 15 minutos y organizar los paquetes ordenadamente segun el reparto porque probablemente recupere ese tiempo ahorrandose buscar los paquetes correctos.
ChatGPT
Lo dice como si no fuese él el que mete los paquetes en la furgoneta xD
Nokith
Sindicalizarse, o venir llorado de casa.
