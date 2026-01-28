edición general
La rentabilidad de celebrar un Mundial: el timo de los «elefantes blancos»

La rentabilidad de celebrar un Mundial: el timo de los «elefantes blancos»

En el caso de los mundiales, algunos de los análisis económicos que se han realizado arrojan un saldo no siempre satisfactorio. Celebrar un Mundial de fútbol es, para muchos gobiernos, el gran escaparate, una oportunidad de situar al país en el centro del mapa, atraer visitantes y acelerar inversiones. Pero desde el punto de vista económico, la pregunta clave sigue abierta y es cada vez más incómoda: ¿es realmente rentable organizar un megaevento deportivo o se trata más bien de un negociete que toma como rehén al país anfitrión? La tesis citad

Libre_albedrío
No hay más espacio para turistas. No hay ya, capacidad hotelera, ni físicamente, ni económicamente para cubrir más necesidades. El año pasado, los servicios fueron deficitarios por falta de personal. Por otro lado, deportivamente, España está lo bastante bien situada, como para aportar dinero, para beneficios que no se necesitan. MUNDIALES, NO. Lo tienen que hacer otros países, que si lo necesitan.
Libre_albedrío
encurtido
Mezclado con datos negativos al final:

En Alemania 2006, en cambio, el legado fue menos problemático porque gran parte de las sedes ya existían o fueron remodeladas, no construidas desde cero. Este es uno de los pocos casos donde el Mundial se integró en una cultura futbolística sólida capaz de llenar estadios después del evento. Sería un caso parecido el de España y Portugal, que van a celebrar el de 2030, pero no tanto el de Marruecos, la otra sede, que preparó nueve estadios de primer

