Renfe suspende este sábado por el viento los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Castelló y València

Renfe ha informado de que, debido a los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana por rachas de viento fuertes y huracanados, el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón se encuentran suprimidos durante la jornada de hoy. La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento, con aviso rojo (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 kilómetros por hora y naranja...