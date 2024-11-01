Renfe comienza a depurar la plantilla: comunica a sus empleados salidas forzosas

Renfe ha comenzado a informar a parte de sus empleados la jubilación forzosa. Fuentes internas de la compañía aseguran que se trata de unos 200 trabajadores, mientras fuentes oficiales han declinado hacer declaraciones al respecto.
| etiquetas: renfe , despidos , jubilación , trabajo
Desde Renfe manifiestan que con el objeto de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres el límite de jubilación forzosa se podrá reducir hasta la edad ordinaria de jubilación -65 años- cuando la tasa de las trabajadoras en alguna de las actividades económicas del convenio esté por debajo del 20%