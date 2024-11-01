edición general
Renfe comienza a depurar la plantilla: comunica a sus empleados salidas forzosas

Renfe ha comenzado a informar a parte de sus empleados la jubilación forzosa. Fuentes internas de la compañía aseguran que se trata de unos 200 trabajadores, mientras fuentes oficiales han declinado hacer declaraciones al respecto.

jonolulu #2 jonolulu *
El titular es sensacionalista a rabiar. Da a entender que hay una purga, cuando realmente es jubilación forzosa a los 65-68 cuando está asegurado cobrar el 100% de pensión.
#3 Suleiman
Si te jubilas con 100% no veo el problema.
Presi007 #1 Presi007
Renfe continúa aplicando el acuerdo alcanzado el 25 de junio de 2024 entre Renfe y los sindicatos con mayor representación (CC.OO., SEMAF y UGT) orientado al relevo generacional y el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres en la compañía.

Desde Renfe manifiestan que con el objeto de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres el límite de jubilación forzosa se podrá reducir hasta la edad ordinaria de jubilación -65 años- cuando la tasa de las trabajadoras en alguna de las actividades económicas del convenio esté por debajo del 20%
