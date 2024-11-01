edición general
Las relaciones armamentísticas entre España e Israel y el papel del Gobierno español en el genocidio de Gaza

El Gobierno español ha adoptado medidas fundamentalmente simbólicas, como el reconocimiento del Estado palestino. Y no ha parado de decir, desde el 7 de octubre de 2023, que España no compra ni vende armas a Israel, lo cual no es cierto. Tampoco ha impedido que las relaciones armamentistas entre España e Israel se hayan intensificado desde el 7 de octubre de 2023. Ello a pesar de que la legislación internacional y la española prohíben exportar armamento si se va a utilizar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

2 comentarios
#2 Astur_
en asturias pasa desapercibido, la gran cantidad que hacen... se multiplicaron por 10, los empleos
#1 Fookinhellboy
Asco de pesoe
