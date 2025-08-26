Reivindicando en cine de los 80: El vuelo de los dragones

En 1982 se estrena esta pequeña joya del cine de animación. Una inolvidable aventura de espada y brujería en la que un joven de nuestro mundo es «reclutado» como paladín para encabezar una misión en un mundo fantástico en el que se enfrentan las fuerzas de la luz y la oscuridad. Pero la cruel batalla irá más allá, estableciéndose un duelo entre la magia y la ciencia, dos mundos opuestos pero que, y esa es la primera lección, deben aprender a convivir para mantener el equilibrio que hace posible la existencia de ambos. Vamos al lío...