edición general
8 meneos
27 clics
Reino Unido sitúa en más de un millón las bajas del Ejército ruso desde el comienzo de la invasión

Reino Unido sitúa en más de un millón las bajas del Ejército ruso desde el comienzo de la invasión

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido han informado que las bajas sufridas por el Ejército de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania superan el millón. Según el Ministerio de Defensa británico, la cifra total de bajas, que incluye tanto muertos como heridos, asciende a 1.050.000. Además, se han registrado 260.000 bajas solo en lo que va de año, lo que refleja la magnitud del conflicto en curso.

| etiquetas: bajas , ejército ruso , invasión de ucrania
6 2 4 K 35 actualidad
30 comentarios
6 2 4 K 35 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 chavi
Lo dicho. No es necesario subir el gasto en defensa. Es absurdo hacerlo
10 K 97
ipanies #4 ipanies
#3 En efecto, estás noticias van contra el relato de la amenaza rusa. La amenaza más real en estos momentos es USA y tampoco tendría lógica aumentar las compras de armas al potencial enemigo.
Nos están estafando otra vez.
12 K 142
ur_quan_master #6 ur_quan_master *
#4 El relato es el que es. Y la realidad es que unas buenas relaciones económicas de la UE con Rusia interesan a ambas partes.

Por otro lado en la UE tenemos un grave problema de fiabilidad e inferencia política y militar con nuestro "aliado" americano que en algún momento habrá que afrontar.
3 K 44
Barney_77 #9 Barney_77
#6 Lo siento pero disiento en la parte de las buenas relaciones con rusia. Tener relaciones comerciales con rusia no implica tener buenas relaciones. Hay que desvincularse de EEUU todo lo que se pueda, sin romper alianzas pero si buscando una independencia en defensa. Una independencia de verdad, no fingida. Rusia puede ser un socio comercial pero jamás va a ser un aliado. Tiene otros intereses, muy alejados de lo que en Europa entendemos por normal.
0 K 11
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#9 "Buenas relaciones económicas" digo literalmente en mi comentario.

Por otro lado me entra curiosidad
¿ Cuáles son esos otros intereses muy alejados de lo que en Europa consideramos normal? ¿ A qué te refieres?
0 K 12
Barney_77 #21 Barney_77
#15 No se, mira el respeto que tiene a la comunidad LGTBI, igualdad, el respeto a las normas internacionales, a las fronteras. Por si no te recuerdo, el gas ha sido siempre una herramienta de presión de Rusia hacia Europa, hacernos dependiente de ellos no nos hace mas independientes.
2 K 42
ur_quan_master #23 ur_quan_master
#21 Problemas de falta de respeto a la libertad sexual de las personas también tenemos dentro de la UE y entre nuestros aliados. El respeto a las normas internaciones que estamos viendo por parte de Israel, por poner un ejemplo de aliado con en que la UE tenemos un tratado de amistad preferente, es pasmoso. Siria también es un buen ejemplo del respeto a las fronteras y las normas internaciones, sigue invadida por EEUU y fue bombardeada por Francia y UK. La UE aplaude sin complejos al nuevo presidente Ahmed al-Sharaa, que es muy respetuoso con la comunidad LGTBI.


Por favor, háblanos en serio.
0 K 12
Barney_77 #25 Barney_77
#23 Que si, que Putin te mola.
2 K 42
cosmonauta #27 cosmonauta
#23 La paja en el ojo ajeno y eso.
1 K 31
#28 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#21 "Respeto a las normas internacionales"?... no me hagas reir. Si las normas internacionales se las está pasando por el forro la UE, con el caso de Israel. Las normas internacionales es un cuento solo válido para el relato que vende Occidente contra un tercero cuando interesa. Es algo para consumo interno de su población.
0 K 15
tul #11 tul
#6 el dia que se intente atajar el problema del "aliado" desmontan el chiringuito de la ue
0 K 12
Asimismov #20 Asimismov
#6 el problema está en que el aliado quiere romper la federación rusa en cahitos más fácilmente digeribles y asimilables, peto no para la UE, sino para ellos como hemos visto en Ucrania, Georgia, Chechenia, ..
0 K 12
ur_quan_master #24 ur_quan_master
#20 y a la UE también nos quiere a trozos, como se vio durante el brexit. Trump ya declarado en más de una ocasión que le gustaría verla desaparecer.
1 K 24
Enésimo_strike #30 Enésimo_strike
#20 que políticas o hechos concretos te llevan a esa conclusión?
0 K 11
#16 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Si cuidado, que van a cruzar los Pirineos los rusos. :shit:

Mientras tanto, tienes al Reino Unido en Gibraltar, y los USA en bases militares en tu territorio. :hug:
1 K 28
#26 Tunguska08Chelyabinsk13
#3 Si estas cifras son reales, claro que es absurdo, en un par de años más se quedan sin ejército. Habrá que espera 20 años para que la nueva generación de rusos pueda alistarse. :popcorn:
0 K 15
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
Reino Unido que es parte, dice que han muerto n rusos y no dice nada de los ucranianos. Pues eso propaganda.
1 K 28
Oestrimnio #12 Oestrimnio
Las tonterías de la inteligencia británica ya están a la altura del horóscopo y justo por debajo de las predicciones de la bruja Lola.

:roll:
1 K 27
#2 Jacusse
Les queda gente y dinero para una semana.
1 K 20
#5 blacar
#2 Ademas van cotos de chips de lavadoras
1 K 14
alpoza #22 alpoza
#5 y ya solo les quedan tanques de la IIWM.
0 K 9
janatxan #1 janatxan
Las de Ucrania ya tal.
4 K 19
fisicorr #13 fisicorr
#1 Tienes toda la razón, es complicado diferenciar las bajas civiles (niños incluidos) ucranianas de las de los combatientes ucranianos. Es más fácil trivializar cuando los muertos se cuentan por millones
2 K 0
salteado3 #19 salteado3
#1 O las de militares anglos de vacaciones por Ucrania...
1 K 21
#7 pozz
Es alucinante el ver como los mandos rusos tienen un desprecio mas miserablemente absoluto para con sus soldados... pais de mierda con poblacion de mierda, son un estercolero casi tercermundista que se cree superpotencia. La caida de la URSS va a parecer una broma comparado con el tremendo pufo que esta dejando Putin, y todo ese destrozo lo vamos a ver en jodido directo gracias a las redes sociales.
4 K 15
alpoza #10 alpoza
#7 Mysto, eres tu?
5 K 49
#17 luckyy
#10 Son cobardes y no te van a contestar.
1 K 6
salteado3 #18 salteado3
Han muerto cientos.. de millones... de billones de rusos  media
0 K 13
fisicorr #8 fisicorr
#1Tienes toda la razón, es complicado diferenciar las bajas civiles (niños incluidos) ucranianas de las de los combatientes ucranianos. Es más fácil trivializar cuando los muertos se cuentan por millones.
0 K 9
#29 Bravok1 *
Y en tres o cuatro los muertos ucranianos, ahí con imparcialidad total... Jajajaja

A estas alturas de la peli alguien cree todavía a esta panda de subnormales británicos?

Yo situó en 5 millones las bajas británicas por el brexit. Así que podéis empezar a comernos los huevos.
0 K 6

menéame