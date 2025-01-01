Reino Unido sitúa en más de un millón las bajas del Ejército ruso desde el comienzo de la invasión

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido han informado que las bajas sufridas por el Ejército de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania superan el millón. Según el Ministerio de Defensa británico, la cifra total de bajas, que incluye tanto muertos como heridos, asciende a 1.050.000. Además, se han registrado 260.000 bajas solo en lo que va de año, lo que refleja la magnitud del conflicto en curso.