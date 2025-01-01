Reino Unido sitúa en más de un millón las bajas del Ejército ruso desde el comienzo de la invasión

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido han informado que las bajas sufridas por el Ejército de Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania superan el millón. Según el Ministerio de Defensa británico, la cifra total de bajas, que incluye tanto muertos como heridos, asciende a 1.050.000. Además, se han registrado 260.000 bajas solo en lo que va de año, lo que refleja la magnitud del conflicto en curso.
| etiquetas: bajas , ejército ruso , invasión de ucrania
Nos están estafando otra vez.
Por otro lado en la UE tenemos un grave problema de fiabilidad e inferencia política y militar con nuestro "aliado" americano que en algún momento habrá que afrontar.
Por otro lado me entra curiosidad
¿ Cuáles son esos otros intereses muy alejados de lo que en Europa consideramos normal? ¿ A qué te refieres?
Por favor, háblanos en serio.
Mientras tanto, tienes al Reino Unido en Gibraltar, y los USA en bases militares en tu territorio.
A estas alturas de la peli alguien cree todavía a esta panda de subnormales británicos?
Yo situó en 5 millones las bajas británicas por el brexit. Así que podéis empezar a comernos los huevos.