Reino Unido restringe el derecho de los refugiados a asentarse y reagrupar a sus familias

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió este jueves de que se acabó «el billete dorado» para quienes soliciten asilo en el Reino Unido, al anunciar que los refugiados dejarán de tener derecho automático a la residencia permanente y a la reagrupación familiar. «Si quieres venir al Reino Unido, debes contribuir a nuestra sociedad. El asentamiento debe ganarse, no comprarse pagando a un traficante para cruzar el canal (de la Mancha) en una barca», declaró Starmer desde Copenhague, donde participa en la cumbre de la Comunidad Política