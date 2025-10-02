Reino Unido restringe el derecho de los refugiados a asentarse y reagrupar a sus familias

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió este jueves de que se acabó «el billete dorado» para quienes soliciten asilo en el Reino Unido, al anunciar que los refugiados dejarán de tener derecho automático a la residencia permanente y a la reagrupación familiar. «Si quieres venir al Reino Unido, debes contribuir a nuestra sociedad. El asentamiento debe ganarse, no comprarse pagando a un traficante para cruzar el canal (de la Mancha) en una barca», declaró Starmer desde Copenhague, donde participa en la cumbre de la Comunidad Política
| etiquetas: reino unido , refugiados , reagrupacion familiar
Es un problema de comunicación. Las grandes concentraciones de dinero y poder a nivel internacional deberían invertir más dinero en ONGs, partidos políticos y medios de comunicación.
A mi también, y soy de izquierdas.
Ahora bien, como alguien """"""de izquierdas""""""" supongo que sabrás que para que alguien se integre, es importante que no haya un clima político y un argumentario machacón donde diariamente se le considera delincuente, indeseable y non-grato.
Cuando te leas eso, podrás pensar por ti mismo y razonar, si así lo deseas, si es lógico que NO se permita la reunificación familiar. Mientras tanto cualquier… » ver todo el comentario
Starmer y los demás partidos han ignorado la inmigración y está afectando muy mal a la sociedad. Era hora que Starmer tomara cartas en el asunto. Aunque sea presionado por la subida de Reform UK
Ya han perdido toda la credibilidad para cualquier persona racional.
En los casos anteriores en realidad no lo eran. Pero ahora sí, debéis creernos esta vez tambien!
Todo todo va a ir mejor fijo. No nos van a engañar ...
En realidad, como todos los que llegan siempre empiezan a aportar mucho a la sociedad, al final eso no va a ser un problema. Aportan tanto que los británicos están deseando que se traigan a su familia a aportar más.