Reino Unido restringe el derecho de los refugiados a asentarse y reagrupar a sus familias

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió este jueves de que se acabó «el billete dorado» para quienes soliciten asilo en el Reino Unido, al anunciar que los refugiados dejarán de tener derecho automático a la residencia permanente y a la reagrupación familiar. «Si quieres venir al Reino Unido, debes contribuir a nuestra sociedad. El asentamiento debe ganarse, no comprarse pagando a un traficante para cruzar el canal (de la Mancha) en una barca», declaró Starmer desde Copenhague, donde participa en la cumbre de la Comunidad Política

Gry #1 Gry
La inmigración descontrolada le da votos a la derecha.  media
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 "Cuando hagamos un BrExit, se acabará la inmigración descontrolada. Take back control. Vota Farage. Bla bla bla. La isquielda putolefties tienen que make more autocrítica, oh my gosh".
Aergon #18 Aergon *
#8 Miedo y adiestramiento juntitos de la mano para variar.
Macnulti_reencarnado #22 Macnulti_reencarnado
#18 que ven lo que tienen a su alrededor. Pisan la calle.
#10 eldude *
#1 Pero mantiene el consumo interno, modera los salarios, es fuente inagotable de mano de obra barata, aumenta el precio de los activos inmobiliarios, aumenta el PIB, crea grandes oportunidades de negocio para bancos y empresas, ayuda a mantener un cararter religioso y diversificado de la sociedad, ayuda a diluir esa identidad nacional tan perniciosa para los grandes intereses...

Es un problema de comunicación. Las grandes concentraciones de dinero y poder a nivel internacional deberían invertir más dinero en ONGs, partidos políticos y medios de comunicación.
#11 pascuaI
#1 Jej. Tiene gracia porque desde 2010 hasta 2024 (lo que abarca también la franja roja de tu gráfico) fue la derecha quien gobernó en UK. Entonces, la conclusión es que la derecha trae la inmigración descontolada al país pero la solución es votar a la derecha.
Andreham #12 Andreham
#1 Y la pobreza también. Y mira que se esfuerzan en hacernos más y más pobres constantemente.
#2 argonitran
Pues me parece lógico.
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 Pues imagínate el nivel de tu "lógica" para que separar a familias te parezca lógico.
#9 Moteplass
#6 supongo a que le parece lógico lo de que han de integrarse y trabajar.

A mi también, y soy de izquierdas.
Andreham #14 Andreham
#9 Eso le parece lógico a todo el mundo.

Ahora bien, como alguien """"""de izquierdas""""""" supongo que sabrás que para que alguien se integre, es importante que no haya un clima político y un argumentario machacón donde diariamente se le considera delincuente, indeseable y non-grato.
Supercinexin #23 Supercinexin
#9 A mí lo que me parece lógico es lo que pone en las cartas de Derechos Humanos y en la IOM, no sé a ti que "eres de izquierdas" lo que te parecerá.

www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Themati

www.acnur.org/soluciones/reunificacion-familiar

Cuando te leas eso, podrás pensar por ti mismo y razonar, si así lo deseas, si es lógico que NO se permita la reunificación familiar. Mientras tanto cualquier…   » ver todo el comentario
#4 lordban *
Starmer es globalista convencido, dice esto porque sabe que tiene a buena parte de su ciudadanía cabreada y su popularidad está en mínimos históricos, no hará nada serio.
#7 omega7767
#4 han entrado más de dos millones de inmigrantes en Reino Unido en los últimos años. Es insostenible. Seas derecha o izquierda, tienes que tener control sobre las fronteras, ya sea inmigración legal o ilegal.

Starmer y los demás partidos han ignorado la inmigración y está afectando muy mal a la sociedad. Era hora que Starmer tomara cartas en el asunto. Aunque sea presionado por la subida de Reform UK
Andreham #16 Andreham *
#7 Super insostenible, se está hundiendo físicamente el país de tanto inmigrante.
#17 lordban
#7 Para los neoliberales globalistas del banco central de UK todo inmigrante adicional es un incremento en el PIB general, que es lo único que les importa y por eso siguen recomendando la importación de millones más para mantener "el crecimiento". Que el PIB por cápita caiga o que haya menos presupuesto y servicios per cápita porque hay un empobrecimiento general les da igual. Sobre los problemas sociales o desaparición de la cultura británica ellos no operan en estos conceptos, para un neoliberal los pueblos no existen, la gente son unidades económicas indistinguibles y administrables mediante la burocracia liberal.
#20 omega7767
#17 despues tienes al patético de Boris que jugó su estrategia para ganar el Brexit poniendo verde a la inmigración y su "Take control of our borders" slogan, despues se convierte en presidente y hubo una de las mayores subidas de inmigración en la historia
Fernando_x #19 Fernando_x
#7 Llevan tantos años llamando insostenible a todo. Las pensiones? insostenibles! la subida del SMI? insostenible? la inmigración? insostenible!

Ya han perdido toda la credibilidad para cualquier persona racional.
#21 omega7767
#19 el tema de la inmigración es realmente insostenible. Demasiado gente para la vivienda, subida bestial de precio de la viviend/alquiler etc
Fernando_x #25 Fernando_x
#21 ¡insostenible!

En los casos anteriores en realidad no lo eran. Pero ahora sí, debéis creernos esta vez tambien!
#26 omega7767
#25 cierto, sigamos con este ritmo de millones de inmigrantes cada par de años, unos 7 millones más de inmigrantes en una década. No hay nada que hacer porque es sostenible ...

Todo todo va a ir mejor fijo. No nos van a engañar ...
DrEvil #3 DrEvil
"El asentamiento debe ganarse, no comprarse pagando a un traficante para cruzar el canal (de la Mancha) en una barca"

En realidad, como todos los que llegan siempre empiezan a aportar mucho a la sociedad, al final eso no va a ser un problema. Aportan tanto que los británicos están deseando que se traigan a su familia a aportar más.
Andreham #15 Andreham
#3 "El asentamiento debe ganarse", por ejemplo, saliendo del coño de tu madre en un trozo del planeta o en otro.
Aergon #24 Aergon
Miedo a los ultradiestrados y síndrome de Estocolmo.
kastanedowski #13 kastanedowski
" El derecho"
#27 pirat
Muy anglo, desear para los demás lo que no quieren para ellos
