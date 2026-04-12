El Reino Unido pretende encarcelar a Palestine Action por "terrorismo" en medio del bloqueo informativo británico (ENG)

Desde 2020 hasta su ilegalización en 2025, Palestine Action fue una espina clavada para el brazo británico de la matriz de "defensa" global de Israel. Las fábricas y la sede de la empresa estatal israelí de armamento, Elbit Systems, fueron frecuentemente blanco de ataques del grupo. Tras sufrir pérdidas millonarias al verse obligada repetidamente a cesar la producción , Elbit apeló al Estado británico, que comenzó a conspirar con el fabricante de armas para reprimir a los activistas.