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El Reino Unido pretende encarcelar a Palestine Action por "terrorismo" en medio del bloqueo informativo británico (ENG)

El Reino Unido pretende encarcelar a Palestine Action por "terrorismo" en medio del bloqueo informativo británico (ENG)

Desde 2020 hasta su ilegalización en 2025, Palestine Action fue una espina clavada para el brazo británico de la matriz de "defensa" global de Israel. Las fábricas y la sede de la empresa estatal israelí de armamento, Elbit Systems, fueron frecuentemente blanco de ataques del grupo. Tras sufrir pérdidas millonarias al verse obligada repetidamente a cesar la producción , Elbit apeló al Estado británico, que comenzó a conspirar con el fabricante de armas para reprimir a los activistas.

| etiquetas: reuni unido , palestine action , terrorismo , sionistas
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6 comentarios
22 3 0 K 209 actualidad
Laro__ #3 Laro__ *
Es patético ver como la policía se lleva a una pacífica abuela, por tener un cartón en el pecho que dice "I oposse genocide". Los británicos tampoco van a tragar mucho más tiempo por esto. La carta antisemita, de la que abusan los sionistas, ya no funciona:
x.com/DefendOurJuries/status/2042945657527239004
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#5 carraxe
#3 Una de las respuestas: When the Pigs look sorry that is fucking remarkable

Mejor en Xcancel, por cierto xcancel.com/DefendOurJuries/status/2042945657527239004
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Herumel #2 Herumel
Creo que queda absolutamente claro que Brexit means Brexit... y por decadas....

A todo esto, si el mundo ahora gira hacía oriente, no nos viene nada mal que UK se saliera de UE, no sabéis como se la tienen jurada hacia donde está girando el mundo, tanto los unos como los otros, todos se acuerdan del trato recibidos a sus abuelos.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Había leido Palpatine Action .. pero no puede ser ... Palpatine se ha teñido de naranja.
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Spirito #4 Spirito
Hay que ser muy sinvergüenzas para procesar, y por terrorismo, a las pocas personas que desde el primer momento lucharon pacíficamente contra la barbarie de Israel y EEUU.
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cocolisto #6 cocolisto
Esperaremos que se manifieste Amnesty internacional ????
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menéame