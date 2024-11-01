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El reincidente que asestó 3 puñaladas el domingo a otro joven lleva un mes en el padrón social de Vitoria

El reincidente que asestó 3 puñaladas el domingo a otro joven lleva un mes en el padrón social de Vitoria

El joven de 23 años investigado por asestar la madrugada del domingo «tres puñaladas» a otro chico , lleva «un mes» en el padrón social. Esta herramienta municipal está pensada para que personas sin recursos acceden a la red de protección de las diferentes administraciones. Este joven recibió el visto bueno del Ayuntamiento el 26 de febrero, fecha en la que ya arrastraba dos procesos judiciales por «apuñalar» a otras personas. A estos antecedentes, se añaden detenciones por robos con violencia e intimidación, okupación amenazas y violencia

| etiquetas: puñaladas , vitoria , padron , social
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5 comentarios
4 1 0 K 40 actualidad
plutanasio #3 plutanasio
Eso le pasa por andar por la calle a las tantas de la mañana.
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FunFrock #2 FunFrock *
Que alguien ponga la noticia, tb de el correo de los padres q son profes universitarios pero q dejan a sus hijos abandonados en Bilbao. Que a mi me da la risa
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Rixx #5 Rixx
Apuesto a que no le gusta el jamón :roll:
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salchipapa77 #1 salchipapa77
Tres apuñalamientos y estaba en la calle. Es absolutamente increíble. Es una tomadura de pelo.
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#4 bizcobollo
#1 Levaba sólo tres apuñalamientos, que está en proceso de integración.
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menéame