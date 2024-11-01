El reincidente que asestó 3 puñaladas el domingo a otro joven lleva un mes en el padrón social de Vitoria

El joven de 23 años investigado por asestar la madrugada del domingo «tres puñaladas» a otro chico , lleva «un mes» en el padrón social. Esta herramienta municipal está pensada para que personas sin recursos acceden a la red de protección de las diferentes administraciones. Este joven recibió el visto bueno del Ayuntamiento el 26 de febrero, fecha en la que ya arrastraba dos procesos judiciales por «apuñalar» a otras personas. A estos antecedentes, se añaden detenciones por robos con violencia e intimidación, okupación amenazas y violencia