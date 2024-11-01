Reforma histórica: CDMX permite a alumnas faltar a clases por menstruación

Las alumnas de primaria y secundaria en la Ciudad de México tendrán derecho a justificar sus faltas escolares debido a síntomas o dolores menstruales, sin que esto implique sanciones académicas o disciplinarias. Esta medida –que entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2025–2026– fue aprobada por el Congreso capitalino aprobó el 15 de agosto, en sesión extraordinaria. Con esta reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México se reconoce la salud menstrual como un derecho.
Anda que...
A cualquiera que le duela la barriga, que se quede en casa. Si el derecho se limita a mujeres, o a calvos con bigote, mal.
Hay que joderse.
Ahora solo hay que dejar de ser un barco estado en el que las violaciones mutilaciones cercenaciones, y amputación es a mujeres dejen de suceder, mientras se culpa a España de los problemas y de México dejándole un territorio dos veces y el actual. Robado a fuego por eeuu.