edición general
6 meneos
6 clics
Reforma histórica: CDMX permite a alumnas faltar a clases por menstruación

Reforma histórica: CDMX permite a alumnas faltar a clases por menstruación

Las alumnas de primaria y secundaria en la Ciudad de México tendrán derecho a justificar sus faltas escolares debido a síntomas o dolores menstruales, sin que esto implique sanciones académicas o disciplinarias. Esta medida –que entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2025–2026– fue aprobada por el Congreso capitalino aprobó el 15 de agosto, en sesión extraordinaria. Con esta reforma a la Ley de Educación de la Ciudad de México se reconoce la salud menstrual como un derecho.

| etiquetas: mexico , menstruación , derechos
5 1 0 K 73 actualidad
10 comentarios
5 1 0 K 73 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Y seguro que hay por ahi alguien que lo considera un avance para la mujer

:palm:
0 K 12
#2 Leon_Bocanegra
#1 hombre, como va a ser un avance poder quedarte en la cama cuando revientas de dolor? En que cabeza cabe?
0 K 10
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 ¿ No sería más inclusivo que el reglamento de extendiera a todo tipo de dolores o síntomas?
0 K 11
#4 Leon_Bocanegra
#3 por supuesto, pero eso no significa que esto no sea un avance para la mujer.
0 K 10
mecha #5 mecha
#3 entonces sería un avance para las personas. De momento si es un avance para la mujer. :troll:
0 K 8
Feindesland #7 Feindesland
#2 A las mujeres no les beneficia nada ese tufillo de posible minusvalía.
0 K 12
#8 Leon_Bocanegra
#7 valiente gilipollez. El día que te duela la barriga y estés vomitando no pidas la baja, que menudo tufillo a posible minusvalía.
Anda que...
0 K 10
Feindesland #9 Feindesland
#8 Diferencia entre caso particular y caso general

A cualquiera que le duela la barriga, que se quede en casa. Si el derecho se limita a mujeres, o a calvos con bigote, mal.
0 K 12
#10 Leon_Bocanegra
#9 no, porque quedarse en casa con dolor de barriga tendría tufillo a minusvalía!
Hay que joderse.
0 K 10
#6 Katos
Bien
Ahora solo hay que dejar de ser un barco estado en el que las violaciones mutilaciones cercenaciones, y amputación es a mujeres dejen de suceder, mientras se culpa a España de los problemas y de México dejándole un territorio dos veces y el actual. Robado a fuego por eeuu.
0 K 6

menéame