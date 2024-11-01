edición general
Reducción de emisiones en la UE: aprobado el recorte del 90 % de CO2 en 2040

El Consejo de la UE ha aprobado este jueves de forma definitiva que la Unión Europea recorte obligatoriamente sus emisiones de CO2 en un 90 % en 2040 respecto a 1990, permitiendo a los países que puedan cubrir hasta un 5 % del objetivo comprando créditos de emisión a terceros países fuera de la Unión Europea.

Comentarios destacados:    
#1 Pitchford
Dudo bastante de que este objetivo ambicioso se mantenga en el tiempo y se cumpla, pero sería muy positivo ir prescindiendo de todas esas fuentes energéticas fósiles de las que no disponemos y, por tanto, muy inseguras.
4
#2 Tensk
#1 En mi opinión, un brindis al sol que sólo perjudicará a los de siempre.
3
#4 Pitchford
#2 Supongo que consideras que habría que ir más despacio, porque reducir el consumo de fósiles es inevitable. Cómo se amortiguen sus efectos negativos en la economía de algunas personas es otra cuestión.
0
#7 Tensk
#4 No hay alternativas a día de hoy, y está por ver qué va a pasar en ese corto-medio plazo, para sustituir lo que hoy nos da la calidad de vida que tenemos.

Teniendo en cuenta las, a mi juicio, barrabasadas que pretenden imponer, y sí, incluyo el eliminar el motor de combustión en esto, cuando hay otras cosas peores que producen mucho más CO2, o a ver tú qué normativas quieren sacar con lo de las estufas de leña, que no, no parece que pretendan prohibirlas pero vamos, no puedes ser más ecológico y renovable que teniendo calefacción por leña.

En fin.
1
#8 Pitchford
#7 En los coches específicamente, creo que los híbridos enchufables son una opción excelente actualmente para muchos usuarios en España, consumiendo electricidad en viajes cortos del día a día y combustible (que en un futuro no fósil podrá ser verde) en los viajes esporádicos de larga distancia o en vacaciones. Además, estos coches de limitado rango eléctrico pronto emplearán todos baterías de sodio, seguras y más baratas, fabricadas con materiales comunes y abundantes.
0
#10 Tensk
#8 No es tan maravilloso como lo quieres pintar, puesto que mucha gente no tiene dónde aparcar el coche a título digamos privado, es decir, no tiene plaza de garaje, y luego están los que la tienen pero a ver si pueden poner un cargador y con qué eficiencia. Y está el que si cambiamos los coches de combustibles fósiles por los eléctricos, a ver si hay puntos de recarga para todos y a qué precios estará la electricidad para todos.

Eso por no hablar del precio de los coches eléctricos.
0
#11 Pitchford
#10 El tema de los cargadores de baja potencia, baratos y por tanto con electricidad a precios de mercado (mucho más barata que los combustibles por km) debería resolverse para todo el mundo, con más garajes (lo ideal) o con cargadores públicos en la calle. No veo unos costes excesivos para solucionar este tema. Es cuestión de hacerlo bien.
0
#3 NO86
#1 Dudas bien.
La tendencia ha sido la de aumentar emisiones. Cada vez que las han bajado ha sido por huelgas, desabastecimientos, parones por crisis económica...

Pero esta vez quizás no fallen por mucho. A lo mejor es que saben que para el 2040 no quedará casi industria y clase media en Europa.
1
#6 Pitchford
#3 No sé si la UE se las está transfiriendo a China, pero las estamos reduciendo. Igual en vez de depender de los combustibles fósiles, acabamos dependiendo de los productos importados de China..:-S  media
1
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Ni cancelando el cierre de las nucleares y construyendo nucleares, renovables, redes y almacenamiento como si no hubiera un mañana, se conseguiría reducir un 90% en el sistema eléctrico (sólo algunos países lo alcanzarían) en tan poco tiempo.

Y el electrificar toda la economía y sustituir fósiles por biocombustibles o hidrógeno, es una utopía en 13 años
1
Aguarrás #5 Aguarrás *
Pasará lo de siempre.
Apretarán a los don nadies que no podemos defendernos fácilmente porque nos movemos en una motillo o usamos el coche diesel una vez al mes, si acaso.
Luego vas a los puertos y aeropuertos y ves a los privilegiados quemando como si no hubiese un mañana.
Pero el Ecoterrorista eres tú. ¬¬ :wall:


