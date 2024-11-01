Reducción de emisiones en la UE: aprobado el recorte del 90 % de CO2 en 2040

El Consejo de la UE ha aprobado este jueves de forma definitiva que la Unión Europea recorte obligatoriamente sus emisiones de CO2 en un 90 % en 2040 respecto a 1990, permitiendo a los países que puedan cubrir hasta un 5 % del objetivo comprando créditos de emisión a terceros países fuera de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta las, a mi juicio, barrabasadas que pretenden imponer, y sí, incluyo el eliminar el motor de combustión en esto, cuando hay otras cosas peores que producen mucho más CO2, o a ver tú qué normativas quieren sacar con lo de las estufas de leña, que no, no parece que pretendan prohibirlas pero vamos, no puedes ser más ecológico y renovable que teniendo calefacción por leña.
En fin.
Eso por no hablar del precio de los coches eléctricos.
La tendencia ha sido la de aumentar emisiones. Cada vez que las han bajado ha sido por huelgas, desabastecimientos, parones por crisis económica...
Pero esta vez quizás no fallen por mucho. A lo mejor es que saben que para el 2040 no quedará casi industria y clase media en Europa.
Y el electrificar toda la economía y sustituir fósiles por biocombustibles o hidrógeno, es una utopía en 13 años
Apretarán a los don nadies que no podemos defendernos fácilmente porque nos movemos en una motillo o usamos el coche diesel una vez al mes, si acaso.
Luego vas a los puertos y aeropuertos y ves a los privilegiados quemando como si no hubiese un mañana.
Pero el Ecoterrorista eres tú.