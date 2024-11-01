Redefine cómo se forma el cerebro y recibe un premio por su investigación

El trabajo de Sonia Garel se centra en desentrañar cómo se construye el cerebro durante las primeras etapas de la vida, un proceso que describe como una “coreografía celular” en la que intervienen neuronas, células gliales y señales del entorno en constante interacción.



Sus investigaciones han sido clave para demostrar que el desarrollo cerebral es un proceso dinámico, donde las células no solo se posicionan, sino que interactúan activamente para formar los circuitos neuronales.