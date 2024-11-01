edición general
Una red de estructuras de piedra sumergidas reescribe la prehistoria europea temprana (ENG)

Estructuras complejas de granito ubicadas a una profundidad de entre siete y nueve metros por debajo del nivel actual del mar...Se identificaron cuatro estructuras denominadas TAF1, TAF2A, TAF2B y TAF3...TAF1, forma una pared de 120 metros de longitud y atraviesa un valle sumergido. Está construida con bloques de piedra apilados y cuenta con más de 60 monolitos y losas verticales erigidas en las cimas a alturas de hasta 1,7 metros.

