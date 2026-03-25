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Red Eléctrica ocultó al Senado durante ocho meses los audios clave del gran apagón "por indicación de la presidenta Corredor"

Red Eléctrica ocultó al Senado durante ocho meses los audios clave del gran apagón "por indicación de la presidenta Corredor"

REE negó a la comisión que investiga el 28 de abril en la Cámara Alta el acceso a las llamadas entre sus técnicos y las eléctricas que los senadores le pidieron por escrito en julio de 2025, así consta en la respuesta del 31 de julio con la que Red Eléctrica dio carpetazo al requerimiento de información que dicha comisión le había trasladado 20 días antes. El pasado febrero el senado pidió esos mismos audios a Iberdrola y Endesa, y estas han tardado poco más de un mes en poner a su disposición el contenido de dichas grabaciones.

| etiquetas: red eléctrica , senado , audios , apagón , beatriz corredor
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5 comentarios
14 3 5 K 107 actualidad
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Había algo importante en dichos audios? Porque de lo único que me he enterado es del exabrupto del técnico, lo que no es que resulte muy relevante.
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sorrillo #5 sorrillo
#3 No corresponde a REE decidir sobre la importancia.

De todas formas que se nieguen a entregarlos es cuanto menos sospechoso.
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XtrMnIO #1 XtrMnIO
"El pasado febrero el senado pidió esos mismos audios a Iberdrola y Endesa, y estas han tardado poco más de un mes en poner a su disposición el contenido de dichas grabaciones"

Un mes en dar los audios es ocultar, mierda de tabloide subvencionado.
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Si tardar un mes en entregarlos es ocultar.
Entonces dime lo que es lo de Red Electrica que después de 9 meses aún no los ha entregado y dice que no los va a entregar.
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#4 fremen11
#2 O sea que todo el mundo ha ocultado los audios
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menéame