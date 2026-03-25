Red Eléctrica ocultó al Senado durante ocho meses los audios clave del gran apagón "por indicación de la presidenta Corredor"

REE negó a la comisión que investiga el 28 de abril en la Cámara Alta el acceso a las llamadas entre sus técnicos y las eléctricas que los senadores le pidieron por escrito en julio de 2025, así consta en la respuesta del 31 de julio con la que Red Eléctrica dio carpetazo al requerimiento de información que dicha comisión le había trasladado 20 días antes. El pasado febrero el senado pidió esos mismos audios a Iberdrola y Endesa, y estas han tardado poco más de un mes en poner a su disposición el contenido de dichas grabaciones.