Red Eléctrica admite que sus seguros no son suficientes para cubrir las posibles reclamaciones del apagón

Alerta de un “efecto negativo sustancial” ya que “es posible que las cantidades aseguradas no sean suficientes” para cubrir las posibles reclamaciones si es declarada culpable. Pese a la advertencia, Redeia mantiene su inocencia y no realizará provisiones. La cuestión no es baladí, las potenciales reclamaciones derivadas del apagón pueden sumar varios miles de millones de euros, según estimaciones preliminares de las compañías energéticas.