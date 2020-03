Rectificación necesaria: la OMS y el contagio por vía aérea

Ayer, en respuesta a un artículo de 20Minutos que llegó a portada:

www.meneame.net/story/oms-concluye-coronavirus-no-contagia-aire

Escribí este otro en Menéame:

www.meneame.net/m/ciencia/oms-concluye-coronavirus-contagia-aire

Creo necesario admitir el error evidente del mismo, y es que es cierto que el artículo de la OMS no dice que se contagie el virus por el aire. Y también es cierto que ampoco dice es que no se contagie por vía aérea.

La conclusión de 20Minutos era errónea. La mía también.

Lo cierto es que la vehemencia de intentar evitar que alguien aceptara alegremente el artículo de 20Minutos y dedujera que era innecesario el uso de mascarilla me llevó a escribir ese artículo, sin meditar sobre las consecuencias del mismo.

Con gran torpeza, expuse que si la OMS sigue recomendando el uso de mascarillas es porque existe el riesgo, cuando realmente no se han pronunciado sobre ello y lo que recomiendan es simplemente prudencia ante la falta de evidencias claras e incontestables.

El titular debería haber sido "La OMS no concluye que el virus NO se contagie por el aire".

También es cierto que no hay constancia segura de que el virus no pueda estar activo en aerosoles producidos por humanos. En otro vídeo que está en portada, el médico coreano Kim Woo-joo, especialista en epidemias víricas, cree que el gran contagio producido entre los asistentes a un evento multitudinario evangélico en Corea del Sur fue producido no sólo por microgotas de saliva, sino también por la difusión de aerosoles con virus cuando estas microgotas van perdiendo masa por evaporación. Es su opinión, y puede no estar respaldada por evidencias científicas, pero creo que es importante tenerla en cuenta por prudencia.

Hay otros muchos artículos de investigación sobre el efecto de la tos y los estornudos en la difusión de enfermedades, y la persistencia en el aire de factores patógenos. No parece que en el caso de coronavirus haya aún una opinión concluyente. El informe de la OMS dice que no hay constancia de que se hayan producido contagios por vía aérea, pero no dice que no puedan producirse , simplemente, las evidencias que hay hasta ahora no permiten afirmar tal cosa. Menciona que los informes proporcionados por China descartan esa vía de contagios, aunque personalmente no sé cómo puede demostrarse que un enfermo ha sido contagiado de un modo o de otro.

Esto es lo que dice la OMS:

www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-vir

Es decir, no hay evidencias de contagios por aire, pero no se descarta categóricamente que pueda haberlos, y siguen recomendando el uso de medidas que menciona el propio informe.

Dicho esto, pido en primer lugar disculpas por haber escrito un titular erróneo, más aún en un tema tan grave como este.

En segundo lugar, agradezco las críticas, la mayoría constructivas. Reconocer que uno se ha equivocado es necesario si queremos llegar a algún sitio. Sin datos fiables no se pueden tomar buenas decisiones.

Salud para todos.