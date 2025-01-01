edición general
La realidad de los bomberos en España  

Los bomberos se la juegan sin medios, con trajes caducados, sin EPIS, sin motobombas, sin nada de nada.

vicus. #1 vicus.
Pero para los festejos taurinos y sus bomberos toreros, toro lo que haga falta..
Pertinax #2 Pertinax *
#1 "sin trajes caducados". Pues bien, ¿no?
#4 Katos
#1 no es excluyente.
Los medios existen la burocracia y la negligencia constante de los políticos también.

No se que cojones tienen que ver los toros en esta mierda.
vicus. #7 vicus.
#4 Pues en el caso de Valencia se invierte más en las fiestas que salvar el pellejo de sus ciudadanos.
Mazón dimisión.
alcama #6 alcama
#1 Díselo a Bildu en Pamplona y sus encierros
Kantinero #5 Kantinero
Sin abrirla, solo por la entradilla sensacionalista
#3 endy *
Nuevo tema de moda, seguro que llevan más del 10 años pero hasta ahora no era un tema noticiable.
Todo el país está así, ni una sola emergencia se ha gestionado bien y ha sido patente la falta de medios en cada una de ellas.
Estas cosas pasan por la falta de exigencia a la clase política.
