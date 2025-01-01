·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7671
clics
Sheila Muñoz Polo, exmodelo falangista y traficante de odio
5157
clics
Impresionantes diapositivas Kodachrome de la Alemania Occidental de los años 50 captadas por una enfermera itinerante (ENG)
3950
clics
En 1972, el MIT anticipó la caída de la civilización en 2040; medio siglo después, la predicción parece estar cumpliéndose con inquietante precisión
2801
clics
Turistas israelíes desmontan una cruz en Gales y usan las piedras para hacer una estrella de David
2563
clics
Bill Burr humilla al sionismo por sus excusas al justicar sus crímenes
más votadas
464
EEUU e israel se opusieron a reconocer la comida como derecho humanos
482
Colonos israelíes contaminan una fuente de agua palestina (EN)
393
Si VOX gobernara, deuda por las nubes y pensiones de miseria
289
Lo que vale con Begoña no lo hacía con Gallardón: cuando el juez Peinado archivaba denuncias por basarse en recortes de prensa
500
La UE se rinde a Trump, admite aranceles del 27,5% sobre los coches y del 15% al vino y le permite contaminar gratis
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
39
clics
La realidad de los bomberos en España
Los bomberos se la juegan sin medios, con trajes caducados, sin EPIS, sin motobombas, sin nada de nada.
|
etiquetas
:
bomberos
,
realidad
,
precariedad
,
laboral
,
material
6
2
1
K
105
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
1
K
105
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
Pero para los festejos taurinos y sus bomberos toreros, toro lo que haga falta..
1
K
39
#2
Pertinax
*
#1
"sin trajes caducados". Pues bien, ¿no?
0
K
20
#4
Katos
#1
no es excluyente.
Los medios existen la burocracia y la negligencia constante de los políticos también.
No se que cojones tienen que ver los toros en esta mierda.
0
K
6
#7
vicus.
#4
Pues en el caso de Valencia se invierte más en las fiestas que salvar el pellejo de sus ciudadanos.
Mazón dimisión.
0
K
20
#6
alcama
#1
Díselo a Bildu en Pamplona y sus encierros
1
K
-6
#5
Kantinero
Sin abrirla, solo por la entradilla sensacionalista
0
K
13
#3
endy
*
Nuevo tema de moda, seguro que llevan más del 10 años pero hasta ahora no era un tema noticiable.
Todo el país está así, ni una sola emergencia se ha gestionado bien y ha sido patente la falta de medios en cada una de ellas.
Estas cosas pasan por la falta de exigencia a la clase política.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los medios existen la burocracia y la negligencia constante de los políticos también.
No se que cojones tienen que ver los toros en esta mierda.
Mazón dimisión.
Todo el país está así, ni una sola emergencia se ha gestionado bien y ha sido patente la falta de medios en cada una de ellas.
Estas cosas pasan por la falta de exigencia a la clase política.