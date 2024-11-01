Ranciedad elitista

Soto Ivars es un opinador del tipo de los escolásticos, de la especie de pseudorazonadores, que parece que dicen cosas racionales, únicamente porque saben racionalizar cualquier majadería, desde la existencia de dioses, hasta la de nazis con "sentido común". Solo se entiende el culto a este libelista si piensas que Iker Jimenez es un investigador y Pablo Motos un... bueno, lo que creas que sea Pablo Motos. Es normal que este escribidor obnubile a señores de mediana edad políticamente formados a través de la radio del taxi, la Televisión y Youtu