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Ranciedad elitista

Ranciedad elitista

Soto Ivars es un opinador del tipo de los escolásticos, de la especie de pseudorazonadores, que parece que dicen cosas racionales, únicamente porque saben racionalizar cualquier majadería, desde la existencia de dioses, hasta la de nazis con "sentido común". Solo se entiende el culto a este libelista si piensas que Iker Jimenez es un investigador y Pablo Motos un... bueno, lo que creas que sea Pablo Motos. Es normal que este escribidor obnubile a señores de mediana edad políticamente formados a través de la radio del taxi, la Televisión y Youtu

| etiquetas: soto ivars , opinión
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5 comentarios
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rogerius #4 rogerius *
edit
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plutanasio #1 plutanasio
Ladran Juan, luego cabalgamos xD xD xD
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#2 j-light *
Caravaca parece que tiene tendencia a decir cosas sexuales sobre los niños de los otros y eso sienta mal.

Y ese es todo el soporte del artículo para criticar a Ivars.
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#3 rystan
La entradilla contiene únicamente insultos.
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Bretenaldo #5 Bretenaldo
A Soto Ivars hay que aplicarle el sentido crítico, como a cualquier opinador de las redes sociales. A veces dice cosas racionales y otras, como dice el autor del artículo, racionaliza. Pero, ¿acaso no es también racionalizar lo que hace el autor cuando dice: Ya de un plumazo se cargaba toda su imparcialidad impostada, puesto que un hijo nos vaya a salir homosexual sólo es insulto para un homófobo. Independientemente de que la intención de Caravaca fuera agriarle la paternidad a ese

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