Un ramito de violetas

Un ramito de violetas

Una hermosa canción de Cecilia, hay que entenderla en su época, que no es fácil.

cecilia , mesesartan las lágrimas
  1. TripleXXX #1 TripleXXX
    Me encanta el laismo de la letra, como andalúz nunca juzgaré una forma de hablar, ya me han juzgado mucho de pequeño y joven.

    El que juzga una forma de hablar, no es hijo de nadie ni legítimo camborio, se acabaron los gitanos que iban por el monte solos.
  3. BastardWolf #3 BastardWolf
    #2 ahi va mi aportación
    youtu.be/v_FK-pJqoYY
  4. Khadgar #4 Khadgar
    Su marido era el mismo demonio, porque el hombre tenía un poco de mal genio y nunca fue tierno.

    www.youtube.com/watch?v=Ey63fZ2Envg
  5. MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
    El laísmo hay que entenderlo también. En este caso creo que es sobrecorrección.
  6. #6 Nadasdy *
    Gran artista y gran tema.

    La versión que hizo Manzanita, chapeau, para mi gusto. Muchos instrumentos y mucho sentimiento.

    youtu.be/kXpCmeGBIGk?si=BzhmH9nW7M9odIuI
  7. TripleXXX #7 TripleXXX
    #5 Por eso no lo crítico de la misma forma que no me gusta que critiquen mi andalúz.
  8. TripleXXX #8 TripleXXX
    #3 Joiopolculo, vaya versión, me encanta :-)
  9. TripleXXX #9 TripleXXX
    #6 Preciosa versión.
  10. allaquevamos #10 allaquevamos
    #3 te me has adelantado.
  11. TripleXXX #11 TripleXXX
    #4 Por eso dije que no debemos juzgarla desde nuestro punto de vista actual.
    Para mi, Cecilia siempre fue un referente feminista pero me choca mucho esta canción.
    Pero, repito, juzgar las letras de hace cuarenta o cincuenta años con nuestra mentalidad actual me parece un poco injusto.

    Si ahora saliera nueva la criticaría mucho pero estamos en otra época.
