Un Rafale francés logra un derribo simulado de un F-35A de EEUU en los ejercicios de la OTAN en Finlandia [ENG]

En los recientes ejercicios Trident 25, se muestra a un Rafale que despega y en la marca de los 15 segundos consigue hacer lock y ejecutar el lanzamiento simulado del misil que derriba al F-35A. El vídeo de 44 segundos, publicado por el servicio francés el 20 de agosto, ha llamado la atención mundial sobre el rendimiento del avión generación 4.5 sobre el F35A. En unos ejercicios similares en 2009, un Rafale también fue capaz de "derribar" a un F-22 Raptor. Trident 25 también muestra a un F-18A atacado en los puntos de 22-23 y 28-30 segundos.

Cuñado #1 Cuñado
#0 Simula el derribo. El titular que has puesto induce a error.
#4 minossabe
#1 Rectificado
Cuñado #16 Cuñado
#4 Meneado :hug:
security_incident #12 security_incident *
#10 A lo que me refiero es que ésta es una no-noticia. Al nivel de "Mbappe le mete un gol a Courtios en Valdebebas en el entrenamiento de la mañana"
victorjba #14 victorjba
#12 Pues te aseguro que "Courtois" se ha cagado en la mamá de "Mbappé". Y los jefes le habrán dicho de todo a "Courtois" por dejar que un gabacho se la meta sin vaselina.
security_incident #3 security_incident
Los J10 chinos de Pakistán derrubaron varios Rafale indios. Los ejercicios simulados ya tal
#6 kandish
#3 era mas cuestión de radares y de dispositivos de obstrucción de señales que de la capacidad de los cazas por si mismos
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#6 #3 entonces es otro motivo por el que no hay que comprarlos
victorjba #7 victorjba
#3 Es que si los hicieran de verdad iban a salir un pelín caros.
security_incident #8 security_incident
#7 Si si. Pero ya tal. Luego en combate se ven las cositas
victorjba #10 victorjba
#8 Hombre, si el misil te engancha estás jodido, igual lo puedes evadir o igual no, se trata de evitar que fijen el blanco.
#9 minossabe
#3 Sí, subieron mucho las ventas de photoshop en Pakistán a raíz de ello. Derribaron a uno que iba cargado solo con armamento aire-tierra, en lo que había de ser sólo un Strike Package. Además, el despliegue táctico indio fue una calamidad, así como del sargento Arensivia en la puta mili: "Tos pa'lante en punta de lanza y maricón el último". Si ese Rafale hubiera montado un solo Meteor, el PL-15 hubiera acabado sin combustible en el suelo, como otros tantos en esa misma batalla.
Asnaeb #13 Asnaeb
Lo bien que se les da a los franceses los aviones y lo mal que se les da últimamente hacer motores.
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
Bien, la industria europea es capaz
Y se va a invertir como corresponde
#2 NanakiXIII
Es que el piloto del F35 no era Tom Cruise.
Khadgar #5 Khadgar *
#2 Dirás Maverik. Ese con un F-14 se cargaba a los dos antes del desayuno. 8-D
#11 meneandotela
Pero todos sabemos que una película americana el piloto del F-35A en el último segundo esquiva el misil de Rafael (falito para los amigos).
