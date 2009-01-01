Un Rafale francés logra un derribo simulado de un F-35A de EEUU en los ejercicios de la OTAN en Finlandia [ENG]

En los recientes ejercicios Trident 25, se muestra a un Rafale que despega y en la marca de los 15 segundos consigue hacer lock y ejecutar el lanzamiento simulado del misil que derriba al F-35A. El vídeo de 44 segundos, publicado por el servicio francés el 20 de agosto, ha llamado la atención mundial sobre el rendimiento del avión generación 4.5 sobre el F35A. En unos ejercicios similares en 2009, un Rafale también fue capaz de "derribar" a un F-22 Raptor. Trident 25 también muestra a un F-18A atacado en los puntos de 22-23 y 28-30 segundos.