¡Te quiero, taco! El centro de Madrid se rinde al platillo mexicano más conocido

En Madrid es ya casi más fácil comerse un taco -al menos en el centro- que un bocadillo de toda la vida. La explosión de las taquerías en la capital en el último año ha sido de nivel hongo atómico. No es que antes no hubiera tacos, pero ahora los locales se asemejan más a los que uno encuentra en Ciudad de México, sin tanto folklore, más asépticos y, la gran mayoría, centrados en apenas un puñado de recetas.