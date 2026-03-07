¡Te quiero, taco! El centro de Madrid se rinde al platillo mexicano más conocido

En Madrid es ya casi más fácil comerse un taco -al menos en el centro- que un bocadillo de toda la vida. La explosión de las taquerías en la capital en el último año ha sido de nivel hongo atómico. No es que antes no hubiera tacos, pero ahora los locales se asemejan más a los que uno encuentra en Ciudad de México, sin tanto folklore, más asépticos y, la gran mayoría, centrados en apenas un puñado de recetas.
| etiquetas: madrid , restaurantes , mexicano
¿Cómo es que no funciona una cadena de croquetas variadas? Parece algo sencillo de preparar, de servir para comer en plan me lo llevo y me lo como igual que un taco o una empanada. ¿Y la tortilla de patatas? ¿A nadie se le ha ocurrido un formato para servir y comer?
En Valencia, montones de bares tradicionales de toda la vida, los de bravas, chivito, puntilla, tellinas, zarajos, longanizas y chorizo, sepia,. calamares... los dueños originales los vendieron exactamente a chinos, que llevan el bar exactamente igual que se llevaba siempre, sin cambiar ni una coma, y lleno hasta la bandera.
Y luego te vas a los nuevos bares fundados por españoles y sólo ves a capullos con ínfulas de DabizMuñoz creyéndose que son la hostia y cobrándote quince pavos por chorradas tipo MasterChef.
La primera cambio del denominado barrio de la sidra donde solo quedan 3/4 de toda la vida a la calzada por el costo de los alquileres.
Ahora bien, comida internacional puedes comerte la que quieras
Buen sitio, todo está bien. Pinchos en la barra incluido huevo cocido con pimentón. Eso es sello de calidad!
Yyy si tengo una queja pero no mucho es que echan a destajo. La última vez salí doble