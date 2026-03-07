edición general
¡Te quiero, taco! El centro de Madrid se rinde al platillo mexicano más conocido

En Madrid es ya casi más fácil comerse un taco -al menos en el centro- que un bocadillo de toda la vida. La explosión de las taquerías en la capital en el último año ha sido de nivel hongo atómico. No es que antes no hubiera tacos, pero ahora los locales se asemejan más a los que uno encuentra en Ciudad de México, sin tanto folklore, más asépticos y, la gran mayoría, centrados en apenas un puñado de recetas.

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
En consonancia con su gobierno, que también se rinde a TACO. :calzador:

Supercinexin #7 Supercinexin
#6 Sí, en Valencia ya hace tiempo que vas por el centro y hay ya no McDonald's, que oye tampoco pasa nada, sino Five Guys, Taco Bell, KFC... La Plaza del Ayuntamiento parece Times Square, jajaja
Connect #3 Connect
El otro día hablaba con un hostelero de toda la vida. El que tiene el típico bar. Y me decía que al final los únicos que irónicamente mantienen la gastronomía y los menús de siempre en España, son los chinos. Llegan, se acoplan y siguen con lo que había. Mientras tanto otros nos inundan de tacos mexicanos, empanadas argentinas, ribbs americanos, smash burguers y brunch para desayunar. Y por no hablar de las pizzas italianas y ahora los Pannetone para navidad!

¿Cómo es que no funciona una cadena de croquetas variadas? Parece algo sencillo de preparar, de servir para comer en plan me lo llevo y me lo como igual que un taco o una empanada. ¿Y la tortilla de patatas? ¿A nadie se le ha ocurrido un formato para servir y comer?
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Exacto.

En Valencia, montones de bares tradicionales de toda la vida, los de bravas, chivito, puntilla, tellinas, zarajos, longanizas y chorizo, sepia,. calamares... los dueños originales los vendieron exactamente a chinos, que llevan el bar exactamente igual que se llevaba siempre, sin cambiar ni una coma, y lleno hasta la bandera.

Y luego te vas a los nuevos bares fundados por españoles y sólo ves a capullos con ínfulas de DabizMuñoz creyéndose que son la hostia y cobrándote quince pavos por chorradas tipo MasterChef.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 #4 una de las sidrerías que conozco en Gijón con más años a sus espaldas y que sigue funcionando bien con menús típicos es de gerencia rumana y la otra china.

La primera cambio del denominado barrio de la sidra donde solo quedan 3/4 de toda la vida a la calzada por el costo de los alquileres.
Ahora bien, comida internacional puedes comerte la que quieras
Dakaira #8 Dakaira
#6 la iglesiona?
Buen sitio, todo está bien. Pinchos en la barra incluido huevo cocido con pimentón. Eso es sello de calidad!

Yyy si tengo una queja pero no mucho es que echan a destajo. La última vez salí doble xD
Jakeukalane #1 Jakeukalane *
Qué estupidez, tampoco hay tantas.
kastanedowski #5 kastanedowski
Voto el anuncio porque en verdad me gustan los tacos!
maquingo #9 maquingo
matan viejos y traen mexicanos
