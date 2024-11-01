edición general
¿Quieres saber si le gustas a esa persona? Fíjate en sus abrazos

Un nuevo estudio se centra en analizar las diferencias entre un abrazo de pareja o el que nos damos con amigos. Además, han estudiado cómo influyen nuestros rasgos de personalidad.

He meneado esto a sabiendas de que el titular es una puta mierda del tamaño de una catedral barroca porque el estudio en si tiene su interés y mi experiencia personal: yo nunca había sido persona que demostrase afecto más allá del "estándar" (besos, abrazos, etc) y en un artículo similar a este proponía sostener los abrazos un par de segundos más de lo habitual para un amigo, pero un par de segundos menos de lo habitual para tu pareja.

