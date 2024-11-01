edición general
¿Quién mató al gato de Schrödinger?

Nuevas visiones del experimento mental del gato de Schrödinger en mecánica cuántica.¿Quién provoca el colapso de estado en la función de onda? ¿Quién mata al gato?

Pertinax
Cuando se sepa, que se prepare con el PETA.
kevers
¿El gatito muere entonces?
Charles_Dexter_Ward
@Ikipol pero fue sin querer.
aspirador
Lo mató el detector de radioactividad dentro de la caja. Es quien "observa" el experimento. El científico es accesorio en todo el experimento.
johel
La mecanica cuantica se olvida de que el gato puede estar en un tercer estado compatible con los otros dos; mortalmente cabreado. El que mato al gato fue, sin duda, el observador externo lleno de cicatrices del que nunca hemos oido hablar.
fzman
En primer lugar hay que quitarle sangre al asunto. No hay ningún gato aquí. Schroedinger tenia un perro pequeño y ningún gato.

Lo siguiente y más importante es que Schroedinguer, lo que quería decir, es que eso del colapso cuántico no tiene ningún sentiido, y de ahí el ejemplo absurdo de un gato vivo y muerto, para que se viera que es una estupidez.
